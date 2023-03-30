Blac Chyna: Kalça enjeksiyonu yüzünden ölümün kıyısından döndüm

Bu arada her ne kadar Blac Chyna, geçen yılın mayıs ayından bu yana bu tür estetik müdahalelere karşı olsa da hayatı boyunca yaptırmadığı operasyon kalmadı. Blac Chyna, tam beş kez göğüs büyütme operasyonu geçirdi. Üç kez vücudundan yağ aldırdı. Sayısını kendisinin bile unuttuğu kadar da yüz kaldırma operasyonu uygulattı.