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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Blac Chyna: Kalça enjeksiyonu yüzünden ölümün kıyısından döndüm

Rob Kardashian'ın eski sevgilisi Blac Chyna, 19 yaşındayken kalçasına yaptırdığı enjeksiyon yüzünden ölümün kıyısından döndüğünü açıkladı

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  • Blac Chyna: Kalça enjeksiyonu yüzünden ölümün kıyısından döndüm - Magazin haberleri

    Bir dönem Kardahian - Jenner ailesinin gelini olarak bilinen Blac Chyna, Rob Kardashian ile olaylı bir şekilde ilişkisini bitirmişti. Eski sevgilisinin neredeyse tüm ailesiyle mahkemelik olan Chyna, 19 yaşındayken kalçasına yaptırdığı enjeksiyon yüzünden ölümün kıyısından döndüğünü söyledi. 
  • Blac Chyna: Kalça enjeksiyonu yüzünden ölümün kıyısından döndüm - Magazin haberleri

    Access Hollywood'a konuşan Blac Chyna, kalçasına bu enjeksiyonu yapan kişi hakkında "Sıradan bir insandı" diye konuştu. 34 yaşındaki Chyna, sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Yaptıkları her neyse, o maddeyi size enjekte ediyorlar. Ama asla 'Hey, biliyorsun, belki de ölebilirsin' demiyorlar.
  • Blac Chyna: Kalça enjeksiyonu yüzünden ölümün kıyısından döndüm - Magazin haberleri

    KOMPLİKASYONLAR YÜZÜNDEN ZOR ZAMANLAR YAŞADI

    Gerçek adı Angela White olan Blac Chyna, bu enjeksiyon nedeniyle korkunç komplikasyonlar yaşadığını söyledi. Kalçasının, enjekte edilen madde yüzünden iltihaplandığını anlatan Chyna, çok zor günler geçirdiğini söyledi.
  • Blac Chyna: Kalça enjeksiyonu yüzünden ölümün kıyısından döndüm - Magazin haberleri

    Fakat Blac Chyna'nın anlattığına göre bu kötü deneyim onun için bir ders oldu. Chyna, bugüne kadar yaptırdığı bütün enjeksiyonları, silikon ve protezleri olabildiğince vücudundan çıkarttığını belirtti.
  • Blac Chyna: Kalça enjeksiyonu yüzünden ölümün kıyısından döndüm - Magazin haberleri

    Bu da Blac Chyna'nın anlattığı kadar kolaylıkla olmadı. Chyna, başına bunca dert açan kalça enjeksiyonundan kurtaran uzman Doktor David Matlock, bunun için tam sekiz saat uğraştı. Operasyonun ardından da "Chyna, çok daha ciddi komplikasyonlarla karşılaşmadığı için çok şanslı" diyerek durumu özetledi.
  • Blac Chyna: Kalça enjeksiyonu yüzünden ölümün kıyısından döndüm - Magazin haberleri

    KENDİSİYLE İLGİLİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

    Blac Chyna, silikonlarını çıkardıktan sonra kilosunun da azaldığını anlattı. Hatta artık kendini, yeni bir insan gibi hissettiğini sözlerine ekledi ve duygularını şu cümlelerle ifade etti: Güzelliği görüyorum, bilgeliği görüyorum ve kendimi görüyorum. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum.
  • Blac Chyna: Kalça enjeksiyonu yüzünden ölümün kıyısından döndüm - Magazin haberleri

    Bu arada her ne kadar Blac Chyna, geçen yılın mayıs ayından bu yana bu tür estetik müdahalelere karşı olsa da hayatı boyunca yaptırmadığı operasyon kalmadı. Blac Chyna, tam beş kez göğüs büyütme operasyonu geçirdi. Üç kez vücudundan yağ aldırdı. Sayısını kendisinin bile unuttuğu kadar da yüz kaldırma operasyonu uygulattı.
  • Blac Chyna: Kalça enjeksiyonu yüzünden ölümün kıyısından döndüm - Magazin haberleri

    Eski sevgilisi Tyga'dan 10 yaşında King Cairo adlı bir oğlu ve Rob Kardashian'dan da 6 yaşında Dream adında bir kızı olan Blac Chyna, kendisiyle ilgili bugüne kadar alıştığı her ayrıntıyı değiştirdiğini söyledi. Bunu da "hayatını değiştirme yolculuğu" olarak tanımladı.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Reuters

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