İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alışverişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.

Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış.

Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.