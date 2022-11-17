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Black Friday indirimleri başlıyor! Efsane Cuma'ya sayılı günler kaldı

Dünya genelinde alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. İndirimli alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği Efsane Kasım indirimleri için hazırlıklar devam ediyor. Her yıl kasım ayında gerçekleşen indirimli günleri kaçırmak istemeyenler Black Friday günlerini yakından takip ediyor.

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  • BLACK FRİDAY ne zaman? 2022 Black Friday (Efsane-Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

    Dünya genelinde alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday indirim günleri için listeler şimdiden hazırlandı. Her yıl kasım ayında gerçekleşen Efsane Kasım indirimleri için birçok firma tarafından uygulanacak. Bu sene gerçekleşecek Black Friday 2022 için sayılı günler kaldı. Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Black Friday indirimleri için az bir zaman kalmışken ne zaman başlayıp ne zaman son bulacağı ise gündemdeki yerini aldı. Kasım ayı içerisinde gerçekleşen Black Friday, ülkemizde 'Efsane Cuma', 'Muhteşem Cuma', 'Kasım indirimleri' gibi farklı isimlerle anılıyor. Dünyada 1 gün olarak belirlenen Black Friday ülkemizde daha uzun aralıkta gerçekleşiyor. Bu günlerde ünlü markalardan, kozmetik ürünlere, elektronik eşyalardan günlük hayatta en çok kullanılan mutfak malzemelerine pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla e-ticaret sitelerinde ve mağazalarda yer alacak.
  • BLACK FRİDAY ne zaman? 2022 Black Friday (Efsane-Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

    2022 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

    Alışveriş yapmayı seven vatandaşların fırsat olarak gördüğü günler arasında yer alan 2022 yılı Black Friday tarihi belli oldu.

    Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

    Buna göre; bu yıl Black Friday indirimleri 25 Kasım Cuma gününde yapılacak.
  • BLACK FRİDAY ne zaman? 2022 Black Friday (Efsane-Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

    BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

    Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.
  • BLACK FRİDAY ne zaman? 2022 Black Friday (Efsane-Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

    BLACK FRİDAY NEDİR?

    Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

    Şükran gününden sonraki Cuma günü ABD’deki mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.
  • BLACK FRİDAY ne zaman? 2022 Black Friday (Efsane-Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

    İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alışverişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.

    Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış.

    Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

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