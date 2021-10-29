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Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2021 Black Friday Efsane Cuma tarihi

Alışveriş çılgınlığı olarak bilinen "Efsane Cuma, Black Friday" için çok az bir zaman kaldı. Vatandaşlar Black Friday yani efsane cuma indirim çılgınlığının tarihini merak ediyorlar. Peki Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2021 Black Friday Efsane Cuma tarihi...

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2021 Black Friday Efsane Cuma tarihi

Black Friday ne zaman? soruları alışveriş tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Black Friday (Kara Cuma) için Türkiye'de de pek çok kampanya düzenleniyor. Türkiye'de firmalar çoğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Birçok marka, alışveriş sitesi yüzde 80' varan indirimler yapıyor. İşte Black Friday'a dair detaylar...

BLACK FRİDAY 2020 NE ZAMAN, HANGİ GÜN??

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

BLACK FRİDAY NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

BLACK FRİDAY'DE HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİMDE OLACAK?

Bazı mağazalarda Black Friday erken başlayacaktır fakat şu anlık herhangi bir markadan Black Friday indirimi açıklaması gelmedi.

Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimi yapması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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