Black Mirror ve günümüz teknolojisi: Hangi bölümler gerçek olabilir?

GÖZETİM VE MAHREMİYET KAYBI: "THE ENTIRE HISTORY OF YOU"

Bu bölüm, bireylerin gördükleri ve duydukları her şeyi kaydedip yeniden izlemelerine olanak tanıyan bir cihazı konu alır. Akıllı gözlükler, lensler ve gözü izleyen kameraların gelişimi, bu fikrin gerçek olabileceğinin bir kanıtıdır. Bugün gündelik hayatta kullandığımız cihazlar, kişiselleştirilmiş gözetim dünyasını hızla gerçeğe dönüştürebilir.