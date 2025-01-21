Black Mirror ve günümüz teknolojisi: Hangi bölümler gerçek olabilir?
Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da karanlık yüzünü göstermeye başlıyor. Black Mirror dizisi, günümüzdük teknolojik gelişmelerle paralellik gösteren distopik hikayeleriyle, gelecekte bizi bekleyen olası tehditleri hatırlatıyor. Peki, bu hikayelerden hangileri gerçek olabilir?
Black Mirror, teknolojinin insanlık üzerindeki etkilerini karamsar bir perspektifle ele alan bir yapım. Ancak, dizinin kurgusal gibi görünse de bugünkü teknolojik ilerlemelerle çarpıcı benzerlikler taşıyan hikayeleri, gerçek olasılıkları sorgulatıyor. Gözetimden yapay zekaya, sanal gerçeklikten algoritmalara kadar birçok konu, günümüz teknolojisinin çizdiği sınırlara dokunuyor.
İZLEME VE GÖZETLEME: "NOSEDIVE" VE SOSYAL PUANLAMA
“Nosedive” bölümü, bireylerin sosyal medya puanlamalarıyla değerlendirilip toplum içindeki konumlarının belirlenmesini konu alır. Bu distopik dünya, çin’de uygulanan sosyal kredi sistemiyle çok benzer bir tablo çiziyor.
Bu sistem, bireylerin finansal, sosyal ve yasal davranışlarını puanlıyor ve bu puanlar, bireylerin haklarını ve yaşam standartlarını etkileyebiliyor. Günümüzdüe, sosyal medyanın kışılar üzerindeki etkisi ve toplumsal algıların şekillenmesi üzerine bir düşünün; bu bölümün gerçek olması pek de uzak bir ihtimal değil.
YAPAY ZEKANIN YÜKSELİŞİ: "BE RIGHT BACK"
“Be Right Back” bölümü, bir kadının, kaybettiği sevgilisinin dijital bir kopyasını yaratmak için yapay zeka kullanımını konu alıyor. Bugün yapay zeka, bireylerin çevrimiçi verilerini kullanarak kárakter ve davranış modelleri oluşturabiliyor. Örneğin, OpenAI ve benzeri teknolojiler, günümüzde şahsın yazı üslubunu, sesini ve hatta video görüntüsünü taklit edebiliyor. Bu, ilerleyen yıllarda dijital “yas” hizmetlerinin yaygınlaşabileceği anlamına geliyor.
SANAL GERÇEKLİK VE KAÇIŞ: "SAN JUNIPERO"
“San Junipero”, ölen bireylerin bilincinin dijital bir cennete yüklenmesini konu alıyor. Bugün beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) üzerine çalışmalar, bu tarz bir teknolojinin temelini oluşturuyor. Neuralink gibi şirketler, insan beynini bilgisayarlara bağlamak için hızlı ilerleme kaydediyor. Dijital bilinç yükleme teknolojisi, etik ve teknik engellere rağmen, ilerleyen on yıllarda gerçek bir ihtimal haline gelebilir.
GÖZETİM VE MAHREMİYET KAYBI: "THE ENTIRE HISTORY OF YOU"
Bu bölüm, bireylerin gördükleri ve duydukları her şeyi kaydedip yeniden izlemelerine olanak tanıyan bir cihazı konu alır. Akıllı gözlükler, lensler ve gözü izleyen kameraların gelişimi, bu fikrin gerçek olabileceğinin bir kanıtıdır. Bugün gündelik hayatta kullandığımız cihazlar, kişiselleştirilmiş gözetim dünyasını hızla gerçeğe dönüştürebilir.
ALGORİTMALAR VE HAYATIMIZ: "HANG THE DJ"
“Hang the DJ”, bireylerin algoritmalarla eşleştirildiği bir flört uygulamasını konu alıyor. Günümüzde de kullanılan bu uygulamalar, yapay zeka ve veri analizi yardımıyla kişiselleştirilmiş eşleşmeler sunuyor. Şu anda bile algoritmalar ış arkadaşlarımızdan aşk hayatımıza kadar birçok kararda etkili hale geldi.
Fotoğraf kaynak: IMDb