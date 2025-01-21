Black Mirror ve günümüz teknolojisi: Hangi bölümler gerçek olabilir?

Bu sistem, bireylerin finansal, sosyal ve yasal davranışlarını puanlıyor ve bu puanlar, bireylerin haklarını ve yaşam standartlarını etkileyebiliyor. Günümüzdüe, sosyal medyanın kışılar üzerindeki etkisi ve toplumsal algıların şekillenmesi üzerine bir düşünün; bu bölümün gerçek olması pek de uzak bir ihtimal değil.