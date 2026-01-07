Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat BlackBox’ta yeni yılın yeni etkinlikleri

        BlackBox’ta yeni yılın yeni etkinlikleri

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, BlackBox'ta sanat tarihinden yapay zekâya, kentin belleğinden güncel üretimlere uzanan programıyla katılımcıları yeni keşiflere davet ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        BlackBox'ta yeni yılın yeni etkinlikleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, öğrenme programlarının ana mekânı BlackBox’ta sanatın farklı renklerini buluşturan zengin bir program sunmaya devam ediyor. Sanat tarihinin derinliklerinden yapay zekânın geleceğine ve kentin hafızasına uzanan bu yolculukta uzman isimler, katılımcılara yeni bakış açıları ve ilginç keşifler sunacak.

        BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi danışmasından temin edebilirsiniz.

        MİMARİDEN TEKNOLOJİYE UZANAN SOHBETLER

        BlackBox’ın yeni etkinliği “Yekta Kopan ile Ars Machina” Ocak’ta başlıyor. Her ay plastik sanatlar, müzik, tiyatro ve edebiyat dünyasından isimlerle bir araya gelinecek etkinliklerin 20 Ocak Salı 18.00’deki ilk konuğu Ecem Dilan Köse olacak. Yapay zekânın sanatı nasıl dönüştürdüğünü, üretim biçimlerini nasıl yeniden tanımladığını, estetik algımızı nasıl değiştirdiğini birlikte ele almak için etkinliği ajandanıza not etmeyi unutmayın!

        REKLAM

        Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ile “Görmenin Halleri” etkinliği ocak ayında insan yaratıcılığının iki farklı ifadesi olarak iç içe geçen müzik ve görsel sanatlara odaklanacak. 21 Ocak Çarşamba 18.00’deki “Sanatta Müzik” başlıklı etkinlikte görsel sanatların müzikten nasıl etkilendiği, melodilerin renkleri, müziğin sesi ve sanat eserlerinde yakalanan ritim konuşulacak.

        BlackBox’ın ocak ayındaki konuklarından biri de Türkiye’nin Mimaride Kültür Hafızaları: Seramik Panolar kitabının yazarı Nurdan Yılmaz Arslan olacak. Moderatörlüğünü mimar Seda Özen Bilgili’nin üstleneceği söyleşide, kamusal yapılarda yer alan ve mimariyle bütünleşen seramik panoların toplumun tarihsel ve estetik hafızasındaki yeri konuşulacak. 23 Ocak Cuma 14.30’da başlayacak bu söyleşiyi kaçırmayın.

        KENT, KÜLTÜR VE SANAT

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonundaki kadın sanatçılara odaklanan “Kadınların Gözünden” seminerlerinin 13 Ocak Salı 18.00’de düzenlenecek etkinliğinde, Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından Aliye Berger konuşulacak. Şakir Paşa Ailesi’nin bir üyesi olan ve resim sanatımızın gelişimine önemli katkılar sunan Berger’in estetik bakış açısını Doç. Dr. Seda Yavuz anlatacak.

        REKLAM

        BlackBox’ın bu ay başlayan etkinlik serilerinden biri de “19. Yüzyılda İstanbullu Olmak”. Yazar ve çevirmen Saadet Özen’in anlatıcılığını üstlendiği etkinliklerin ilki, “Beyoğlu ve Suriçi’nde Kentsel Dönüşüm: Ne Kadar Benzer Ne kadar Farklı” başlığıyla 22 Ocak Perşembe 18.00’de düzenlenecek.

        Kentin sanatsal ve kültürel birikimini sanatçıların gözünden yansıtan İstanbul Hafızası buluşmaları yeni yılda devam ediyor. Kültür-sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğünde, İstanbul’da yaşayan, üreten ve eserleriyle şehre ilham veren sanatçıların ağırlandığı etkinliğin 27 Ocak Salı 18.00’deki konuğu başarılı oyuncu Esra Ruşan olacak.

        SANAT TARİHİ KONUŞMALARI

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisinden hareketle hazırlanan Yan Yana Konferansları”, serginin odağındaki sanatçı çiftler Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun hayatları ve eserlerinin sanat tarihimizdeki yansımaları ele alıyor. 9 Ocak Cuma 14.30’daki konferansta Eren Eyüboğlu’nun hayatını ve sanatını, serginin küratörlerinden Ömer Faruk Şerifoğlu anlatacak.

        REKLAM

        Tarihi, sosyolojiyi, felsefeyi ve mitolojiyi heykeller üzerinden dinleyicilere anlatan Havva İşkan ile Çağlar Arasında Yolculuk konuşmaları bu ay Klasik heykel sanatının tohumlarının atıldığı 600 yıllık değişim zamanını inceleyecek. 14 Ocak Çarşamba 18.00’de başlayacak “Demir Çağı’na mı Girdik?” başlıklı etkinlikte, MÖ yaklaşık 1200’lerden itibaren Ege ve Akdeniz’de büyük değişimlere neden olan gelişmeler başat eserler üzerinden tartışılacak.

        “Ayşegül 20. Yüzyılda” başlıklı seminerlerde her ay farklı bir on yıllık dönemin en etkili sanat akımlarını ele alan sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, 18 Ocak Pazar 14.00’te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserler ışığında 1950’li yılların sanat anlayışını anlatacak.

        Opera yönetmeni Figen Ayhan ile “Sanatın Başka Tarihi” konuşmaları, her bölümde dünya sanat tarihinin klasik dönemsel sınıflandırmasını takip ederek, sanatçının üretimleri aracılığıyla insana ve hayata bakışını tartışıyor. 25 Ocak Pazar 14.00’teki etkinlikte “Romantizm’de Aşk İksiri” konuşulacak.

        Türkiye’de sanat eğitiminin geçirdiği değişim BlackBox’ta masaya yatırılıyor. 29 Ocak Perşembe 14.30’da başlayacak Tanzimattan Günümüze Türkiye’de Sanat Eğitimi” başlıklı konuşmada Prof. Dr. Aydın Ayan, Sanayi-i Nefise’den Güzel Sanatlar Akademisi’ne uzanan süreci anlatacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 05 Ocak 2026 (ABD Maduro'yu Neyle Suçluyor?)

        En düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Maduro ABD mahkemesinde. ABD'nin operasyonla kaçırdığı Venezuela Lideri New York'ta. Metropolitan Tutukevi'nde kimler kaldı? İsrail - Suriye hattında yeni görüşme. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #BlackBox
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi