'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filmi skandalı, Blake Lively'nin Baldoni'yi sette cinsel tacizle suçlamasıyla başladı.

Justin Baldoni, Blake Lively'nin iddialarını defalarca reddetti. Aleyhinde haber yayımladığı için New York Times'a 250 milyon dolarlık dava açtıktan sonra Baldoni, Reynolds'a ve Lively'nin yayıncısı Leslie Sloane'a şantaj ve hakaret iddiaları nedeniyle 400 milyon dolarlık bir dava daha açtı.