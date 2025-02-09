TMZ'ye konuşan bir kaynak, Justin Baldoni ile hukuk savaşının Ryan Reynolds ve Blake Lively üzerinde 'derin bir duygusal yük' yarattığını söyledi.

Kaynak, çiftin filmin prodüksiyonu, tanıtımı ve vizyona girmesiyle ilgili yaşanan dramın ortasında 'şiddetli ıstırap' yaşadığını ve 'tüm bunları bir kenara bırakmak' için çabaladığını aktardı.