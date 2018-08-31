Blau-Weiss Linz - FAC Team für Wien maçı ne zaman?

Avusturya 1.Lig maçında Blau-Weiss Linz ile FAC Team für Wien, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:10. Maç öncesi Blau-Weiss Linz 9 puanla 6. sırada, FAC Team für Wien 5 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Blau-Weiss Linz, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. FAC Team für Wien, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 221 kodlu maçı oynayanlar; Blau-Weiss Linz galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, FAC Team für Wien galibiyet oranı 3.60. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Blau-Weiss Linz son haftadaki Wattens müsabasında 2-2 berabere kaldı.

FAC Team für Wien ise FC Wacker Innsbruck karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Blau-Weiss Linz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Blau-Weiss Linz, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

FAC Team für Wien, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FAC Team für Wien 6 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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