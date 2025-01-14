Blinken'a protesto: "Soykırım bakanı"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze ve diğer meselelere ilişkin konuşma yapmak üzere Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşuna konuk oldu.

Blinken konuşma yaparken araya giren bir protestocu ABD'nin Gazze politikalarını Blinken nezdinde protesto etti. Kadın protestocu "Bakan Blinken, mirasınız soykırım olacak. Sonsuza dek 'kanlı Blinken' olarak anılacaksınız. Soykırım bakanı! Elinizde yüz binlerce insanın kanı var. Asla unutmayacağız." diye slogan attı.

Antony Blinken ise "Fikirlerinize saygı duyuyorum." diyerek protestoyu sakin karşılamaya çalıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Atlantik Konseyi'nde Gazze meselesini de ele alırken Gazze'nin gelecekti Filistin Ulusal Yönetimi tarafından idare edilmesi gerektiğini ifade etti.