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        Haberler Dünya Blinken'a protesto: "Soykırım bakanı" | Dış Haberler

        Antony Blinken'a protesto: "Soykırım bakanı"

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşunda konuşma yaptığı sırada protesto düzenlendi. ABD'nin Gazze politikalarını reddeden bir protestocu, Antony Blinken'ı "Soykırım bakanı" diye seslenerek protesto etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 22:13 Güncelleme: 14.01.2025 - 22:13
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        Blinken'a protesto: "Soykırım bakanı"
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze ve diğer meselelere ilişkin konuşma yapmak üzere Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşuna konuk oldu.

        Blinken konuşma yaparken araya giren bir protestocu ABD'nin Gazze politikalarını Blinken nezdinde protesto etti. Kadın protestocu "Bakan Blinken, mirasınız soykırım olacak. Sonsuza dek 'kanlı Blinken' olarak anılacaksınız. Soykırım bakanı! Elinizde yüz binlerce insanın kanı var. Asla unutmayacağız." diye slogan attı.

        Antony Blinken ise "Fikirlerinize saygı duyuyorum." diyerek protestoyu sakin karşılamaya çalıştı.

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Atlantik Konseyi'nde Gazze meselesini de ele alırken Gazze'nin gelecekti Filistin Ulusal Yönetimi tarafından idare edilmesi gerektiğini ifade etti.

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