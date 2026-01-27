Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Blok3'ün 'Obsesif' albümü Spotify'a geri yüklendi - Magazin haberleri

        Blok3'ün 'Obsesif' albümü Spotify'a geri yüklendi

        Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın 'Obsesif' albümü ve birçok şarkısı, 'sahte telif bildirimi' iddiasıyla Spotify'dan kaldırıldı. Hukuki süreç başlatacağını açıklayan sşarkıcı, kısa süre sonra yaptığı yeni paylaşımla şarkıların yeniden platforma yüklendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 20:31 Güncelleme: 27.01.2026 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkılar geri yüklendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Blok3'ün 'Obsesif' adlı albümü ve albüme bağlı çok sayıda şarkısı Spotify'dan kaldırıldı. Rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma sert tepki gösterdi.

        Spotify platformundan kaldırılan içeriklerle ilgili araştırma başlattığını belirten Blok3, yaşananların 'Sahte claim' (asılsız telif bildirimi) kaynaklı olduğunu öne sürdü. Hesap güvenliğiyle ilgili de şüpheleri olduğunu ifade eden rapçi, olayın arkasındaki kişi ya da kişileri bulacağını ve süreci hukuki boyuta taşıyacağını açıkladı.

        REKLAM

        Blok3, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin."

        Şarkıcı, yaptığı son paylaşımda şarkıların kısa süre sonra yeniden platforma yüklendiğini duyurarak, "Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzzet Günay'dan sağlık durumu hakkında açıklama.mp4

        Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan İzzet Günay, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu 

        #Blok3
        #Spotify
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!