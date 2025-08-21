Habertürk
        Haberler Magazin Blok3 ve yapımcısı hakkında soruşturma başlatıldı - Magazin haberleri

        Blok3 ve yapımcısı hakkında soruşturma başlatıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında soruşturma başlattı

        Giriş: 21.08.2025 - 20:35 Güncelleme: 21.08.2025 - 21:11
        Hakkında soruşturma başlatıldı
        T24'ün haberine göre; 'Blok3' olarak tanınan Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        İki isim hakkında 'kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamaları yöneltildi.

        Öte yandan organizasyon şirketi sahibi Ferhat Karagöz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıldır birlikte çalıştığı rapçi Blok3 ve yapımcısı Maruf Yöntürk tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini ve susturucu takılı bir silahla tehdit edildiğini öne sürmüş ve yaşadığı olayın ayrıntılarını ve başlattığı hukuki süreci kamuoyuyla paylaşmıştı.

