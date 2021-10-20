Bloomberg canlı yayınına sürpriz konuk 0:00 / 0:00

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Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Ortağı Jacob Funk Kirkegaard, Bloomberg Surveillance'a konuk oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann'ın görevi bırakması ve yeni kurulacak Alman koalisyon hükümetinin atacağı olası adımların değerlendirildiği programda Kirkegaard'ın oğlunun kadraja girerek arka planda canlı yayını 'sabote etmesi' gülüşmelere neden oldu.

— Bloomberg HT (@BloombergHT) October 20, 2021

Konuşmasını bölmeden yayını devam ettirmeye ve oğlunu uzaklaştırmaya çalışan konuk Kirkegaard, bunu başaramayınca yayın moderatörü kahkahalar eşliğinde "Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?" sorusuyla konuğunun konuşmasını kesmek zorunda kaldı.