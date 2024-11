İngiliz müzik grubu Blue, 2 konser için İstanbul'a geliyor. Blue, 5 ve 6 Mart 2025'te İstanbul Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.

2001'de kurulan İngiliz grup, 'All Rise', 'If You Come Back' ve 'U Make Me Wanna' gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.