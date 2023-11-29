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        Haberler Dünya BM'den "Gazze'de ateşkesin uzatılması" çağrısı

        BM'den "Gazze'de ateşkesin uzatılması" çağrısı

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "(Gazze'de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:08
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        BM'den "Gazze'de ateşkesi uzatın" çağrısı
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        Türk, Avrupa Parlamentosu Yüksek Düzeyli İnsan Hakları Konferansı'nın açılışında konuştu.

        İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşı sonucunda çatışmalara "insani ara" verildiğini hatırlatan Türk, bu durumun sivillere bir miktar rahatlama sağladığını ve bazı ailelerin uzun zaman sonra sevdiklerine kavuştuğunu kaydetti.

        Türk, "Gazze genelinde insani yardıma erişim sağlanmalı ve bu sürdürülebilir olmalı. (Gazze'de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        Konferans, bir grup göstericinin "Gazze'de şimdi ateşkes" ve "soykırımı durdurun" sloganları atmasının ardından gecikmeli olarak başladı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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