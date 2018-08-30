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BM'den Türkiye, Rusya ve İran'a İdlib uyarısı!

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, İran ve Türkiye'ye Suriye'nin İdlib kentine yapılması muhtemel askeri operasyonunun milyonlarca sivili etkileyebilecek 'kimyasal savaşa' yol açabileceği uyarısında bulundu.

30.08.2018 - 15:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'te çok sayıda yabancı savaşçı bulunduğunu, bunlar arasında tahminen 10 bin silahlı teröristin olduğunu, ancak kente yönelik bir askeri operasyona kalkışmak yerine insani koridorların açılmasına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Mistura, böyle bir askeri operasyonun, kentte bulunan farklı grupları kimyasal silah kullanmaya itebileceği uyarısında bulundu.

BM'DEN 24 TIRLIK İNSANİ YARDIM

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi. BM'nin yardımlarını taşıyan 24 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Tırlardaki 480 ton insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

RUSYA'DAN AKDENİZ'İ ISITACAK HAREKET 

Suriye'de İdlib'e gerçekleştirilmesi olan operasyona Akdeniz’den hava ve deniz üslerinden destek olması beklenen Rusya, tatbikat yapılacağı duyurdu. 

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Rusya tarafından Akdeniz'de 25 gemi ve 30 savaş uçağı ile 1 Eylül - 8 Eylül tarihleri arasında tatbikat yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada tatbikatın Rus Donanması Başkomutanı Amiral Vladimir Korolyov öncülüğünde gerçekleşeceği bilgisi verildi.

ÇAVUŞOĞLU: TAM BİR FELAKET OLUR 

Geçtiğimiz hafta, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüş, Çavuşoğlu, İdlib bölgesinin Suriye'deki çatışmasızlık alanlarından bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Bunun bu şekilde korunması, Suriye içinde terörle mücadele için, göçmen akımının durdurulması ya da insani bakımdan da çok önemlidir." değerlendirmesinde bulunarak, iki ülke askerleri ve istihbaratının bu konuda nasıl birlikte çalışabileceği ve burada çatışmaların nasıl durdurulabileceği üzerine görüşmeler yaptıklarını kaydetmiş, karşılıklı iş birliğinin sadece Suriye ile sınırlı olmadığının da altını çizmişti. 

Çavuşoğlu, Astana anlaşmasına sadık kalınacağına inandıklarını belirterek, "(İdlib'de) Birlikte çalışarak bir taraftan endişeleri ortadan kaldıracağız. Diğer taraftan İdlib'in çatışmasızlık bölgesi olarak kalması için gerekli çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuşmuş, "Burada radikal grupların Türkiye'ye de, oradaki Rusya'nın mevcudiyetine de ya da üssüne yönelik bir tehdit oluşturmaması gerekiyor." açıklamasında bulunmuştu. 

Çavuşoğlu, "Bazı radikal grupları etkisiz hale getirmek için tüm İdlib'e saldırmak, yine yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmak demektir ve 3,5 milyon insanın tekrar evini terk etmesi demektir. Bu tam bir felaket olur, insani dram olur. Astana ruhunu ortadan kaldırır."

İdlib'e saldırmanın hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın Suriye konusundaki güvenilirliğini yok edebileceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "O nedenle, İdlib'e saldırmak yerine birlikte ne yapabiliriz, endişeleri nasıl ortadan kaldırırız ve buranın istikrarını nasıl koruruz bu konuda çalışmamız lazım." ifadelerini kullanmıştı. 

 

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