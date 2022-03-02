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BM Genel Kurulu, 1997'den bu yana ilk kez acil oturum çağrısıyla toplandı.

5'e karşı 141 oyla kabul edilen tasarıda karşı oy veren ülkeler; Belarus, Eritre, Kuzey Kore, Rusya ve Suriye oldu.

34 ülke çekimser oy kullanırken, Türkiye tasarıya olumlu oy verdi.

Kabul edilen kararla Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 'saldırganlığı', 'en güçlü ifadelerle' kınandı ve Moskova'nın güç kullanımının derhal durdurulması ve tüm Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekilmesi talep edildi. Karar ayrıca Rusya'yı Doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesini bağımsız olarak tanıma kararını geri almaya çağırdı.

Karar yasal olarak bağlayıcı değil ancak uluslararası görüşü yansıtmada kritik önem taşıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya'nın veto kararı Konsey kararlarının önünde engel olabilirken, acil oturumla toplanan genel kurulda böyle bir uygulama yok. Kararın çıkması için üçte iki çoğunluk yeterli sayılıyor.

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