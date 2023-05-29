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Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimini kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yazılı açıklamasında, "Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden ötürü tebrik ediyor. (Guterres), Türkiye ile BM arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verdi.

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