BM Genel Sekreteri: Silahlı çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız

Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu ABD'nin New York kentinde toplantı. İlk konuşmayı Genel Kurul Başkanı yaparken, daha sonra kürsüye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin "Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor." dedi.

BOLSONARO'DAN VENEZUELA ÇAĞRISI

Guterres'in ardından kürsüye gelen Brezilya lideri Bolsonaro, 'Venezuela'da demokrasiyi yenilemek' için diğer Güney Amerika ülkelerine çağrı yaptı.