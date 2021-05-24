BM Genel Sekreterinden korkutan Covid açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkBM Genel Sekreterinden korkutan Covid açıklaması! - Haberler
ABONE OL

BM Genel Sekreteri Guterres: Korkarım bu salgın (Covid-19) bitmekten çok uzakta

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Covid-19 salgınının "bitmekten çok uzak olduğu" uyarısında bulunarak "Bir virüsle savaş halindeyiz. Silahlarımızın kapasitesini artırmak için savaş ekonomisinin mantığına ve aciliyetine ihtiyacımız var" dedi

BM Genel Sekreterinden korkutan Covid açıklaması! - Haberler
BM Genel Sekreterinden korkutan Covid açıklaması!
0:00 / 0:00
AA

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 74'üncüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı.

DSÖ'nün 194 üye ülkesinden temsilcilere hitap eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgının "tsunami" etkisi oluşturduğunu, 3,4 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, 500 milyon kişinin işini kaybettiğini, küresel bilançoda trilyonlarca dolar kayıp yaşandığını vurgulayarak "En savunmasız durumdakiler en çok acı çekiyor. Korkarım bu (salgın) bitmekten çok uzakta" dedi.

"FAKİR ÜLKELERDE VİRÜS MUTASYONLARA UĞRAYARAK DAHA DERİN ACILARA NEDEN OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Guterres, Covid-19 aşılarının adaletsiz dağılımına dikkati çekerek, zengin ülkelerin halklarının çoğunu aşılayıp ekonomilerini açtığı bir durumla karşı karşıya olduklarının, fakir ülkelerde ise virüsün mutasyonlara uğrayarak daha derin acılara neden olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Salgında yeni dalgaların yüz binlerce kişinin ölümüne mal olabileceği uyarısı yapan Guterres, bu durumun küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğini de belirtti.

Guterres, ülkelerin tek başına virüsü yenemeyeceğine işaret ederek "virüsü durdurmak için dünyanın kararlı ve dayanışma içinde mücadele vermesi" gerektiğini dile getirdi.

"BİR VİRÜSLE SAVAŞ HALİNDEYİZ"

Dünya liderlerini Covid-19 aşıları, test kiti ve tedavilerine eşit erişim için bir planı acilen hayata geçirmeye davet eden Guterres, liderlerin bu plana, Covid-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) ve Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) finansal destek vermesi çağrısı yaptı.

Guterres, "Bir virüsle savaş halindeyiz. Silahlarımızın kapasitesini artırmak için savaş ekonomisinin mantığına ve aciliyetine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Covid-19 aşılarının üretim kapasitesinin en az iki katına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Guterrres, aşıların fikri mülkiyetlerine ilişkin esneklik yapılmasını istedi.

Guterres, ayrıca temel sağlık hizmetleri sistemleri ve evrensel sağlık sigortasının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, bir sonraki küresel bir salgına hazırlık yapılmasının önemine vurgu yaptı.

İSVİÇRE'DEN "DSÖ GÜÇLENDİRİLSİN" ÇAĞRISI

DSA'nın açılış konuşmasını yapan İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset ise salgında uluslararası çok taraflı sistemin öneminin daha da iyi anlaşıldığına dikkati çekti.

Salgına karşı mücadele ve genel olarak halk sağlığının korunması için "evrensel ve koordineli" yaklaşımın benimsenmesini dile getiren Berset, ayrıca DSÖ'nün acil sağlık durumlarına hazırlık ve bunlarla mücadeledeki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

74. Dünya Sağlık Asamblesi, 1 Haziran'da sona erecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DSÖ Genel Direktörü Covid-19'la mücadelede dünyada hayatını kaybeden sağlık çalışanları sayısını açıkladı
SAĞLIKDSÖ açıkladı! Covid-19'la mücadele eden kaç sağlık ...
Koronayı atlatmak yeterli değil! Bu belirtilere dikkat! - Haberler
SAĞLIKKoronayı atlatmak yeterli değil! Bu belirtilere ...
Tarlada aşılandılar - Haberler
SAĞLIKTarlada aşılandılar
Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu
SAĞLIKYeni bir korona türü tespit edildi! Köpekten...
Genç nüfusun obezite oranı arttı
SAĞLIKGenç nüfusun obezite oranı arttı
Koronavirüsün bir etkisi daha! Yüzde 45 arttı! - Haberler
SAĞLIKKoronavirüsün bir etkisi daha! Yüzde 45 arttı!
KISIR EDİYOR! Son dakika: Mutfakta folyo tehlikesi - Haberler
SAĞLIKMutfaktaki büyük tehlike!
ABD basınından Kovid-19 salgınının başlangıcına ilişkin 'Vuhan Laboratuvarı' iddiası
SAĞLIKWSJ'den Kovid-19 salgınının başlangıcına ilişkin flaş ...
Hindistan'ın kabusu olan kara mantar Türkiye için risk oluşturur mu?
SAĞLIKHindistan'ın kabusuydu Rusya'ya da sıçradı! Türkiye ...
Kara Mantar Hastalığı nedir? Kara Mantar Hastalığı belirtileri nelerdir? Mukormikoz semptomları...
SAĞLIKKara Mantar Hastalığı nedir, belirtileri neler?