Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki insani durum görüşüldü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki insani durum görüşüldü

        ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in Gazze'deki Filistinli mültecilerin çadırlarını bombaladığı görüntüler için "tarif edecek kelime bulamadığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 00:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'deki insani durum görüşüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in Gazze'deki Filistinli mültecilerin çadırlarını bombaladığı görüntüler için "tarif edecek kelime bulamadığını" söyledi.

        Greenfield, BM Güvenlik Konseyinin Orta Doğu konulu oturumunda, El-Aksa Hastanesi avlusundaki Filistinli mültecilerin İsrail tarafından bombalanmasıyla ilgili medyaya yansıyan görüntüleri ve Gazze'deki genel insani durumu değerlendirdi.

        ABD'li diplomat, söz konusu saldırıya ilişkin, "İsrail hava saldırısının ardından yerinden edilmiş sivillerin diri diri yandığı görüntülerin ekranıma düşmesini dehşet içinde izledim." dedi.

        "Gördüğümüz şeyi tarif edecek kelime yok, hiçbir kelime yok." ifadesini kullanan Greenfield, "Hamas'ın El-Aksa Hastanesi çevresinde faaliyet göstermesi durumunda bile" İsrail'in sivil kayıpları önlemekten "sorumlu" olduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        Greenfield, "İsrail hükümetine, Gazze'deki tahammül edilemez ve felaket boyutundaki insani krizle başa çıkmak için daha fazlasını yapması gerektiğini en üst düzeyde, açıkça belirttiğimiz gibi bunu da belirttik." diye konuştu.

        Ateşkesin sağlanmasının Hamas'a bağlı olduğu vurgusu

        ABD'nin Daimi Temsilcisi Greenfield, Hamas'ın "masadaki anlaşmayı kabul etmesi" durumunda, İsrail ile aralarında, tüm rehinelerin serbest bırakılacağı bir ateşkesin hemen başlayabileceğini söyledi.

        Yaklaşan kış şartlarını hatırlatarak İsrail'in Filistinli mültecilerin daha iç kısımlara dönüşüne müsaade etmesi gerektiğini belirten Greenfield, "birkaç hafta içinde ilk kez" yardım kamyonunun Gazze'nin kuzeyine girişine izin verildiğini, ancak bunun "yeterli olmadığını" ifade etti.

        Greenfiled, "ABD, Gazze'ye derhal gıda ve malzeme gönderilmesi gerektiğini, aşılama ve insani yardımların dağıtımı için Gazze genelinde insani aralar verilmesi gerektiğini açıkça belirtmeye devam edecek." dedi.

        "Washington, Orta Doğu'daki müttefikini silahlarla doldurmaya devam ediyor"

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir yılı geride bıraktığını hatırlatan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da ABD'nin halen İsrail'e silah yardımını sürdürmesini eleştirdi.

        REKLAM

        Nebenzia, "Washington, uluslararası toplumun görüşünü hiçe sayarak Orta Doğu'daki müttefikini silahlarla doldurmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Aynı zamanda ABD'nin İsrail'e siyasi koruma sağladığını belirten Nebenzia, "ABD, Güvenlik Konseyinin Filistin halkına karşı çok sayıda suçtan sorumlu olan İsrail'in acımasız askeri saldırılarını sona erdirme girişimlerini engelliyor." diye konuştu.

        Vassily Nebenzia, "Kitlesel yerinden etme ve tahliye emirleri sıradan hale geldi ancak şeridin farklı bölgelerinde kaçacak hiçbir yer kalmadı. Okullar, hastaneler ve mülteci kampları bombalanıyor." dedi.

        Nebenzia, ABD'nin böyle bir dönemde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNWRA) yardım etmeyi kesmesinin de doğru olmadığını ifade etti.

        Rus Daimi Temsilci, bölgede kan dökülmesini durdurmak için Filistinlilerin 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletlerine sahip olma hakkının yasal olarak uygulanmasının garantiye alınması gerektiğini kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #gazze
        #BM Güvenlik Konseyi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor