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        Haberler Spor Futbol Almanya B.Münih'ten Sacha Boey'e kötü haber - Futbol Haberleri

        B.Münih'ten Sacha Boey'e kötü haber

        Bayern Münih, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan Sacha Boey'e gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:23
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        B.Münih'ten Sacha Boey'e kötü haber!
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        Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'in yolunu tutan Fransız futbolcu Sacha Boey, Almanya'da aradığını bulamadı.

        BILD'in haberine göre; Fransız yıldız takımdan ayrılabilir.

        Haberde, Bavyera ekibinin Boey için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

        Ancak Bayern Münih'in olası bir Sacha Boey ayrılığına karşın bir transfer yapmayacağı vurgulandı.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        Bu sezon Alman deviyle toplamda 12 maça çıkan Sacha Boey, bu müsabakalarda 1 asist yapmayı başardı.

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