BMW'den 2025'te 7.45 milyar Euro net kâr

BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarını bünyesinde barındıran BMW Group, 2025 finansal sonuçlarını ve gelecek hedeflerini dijital ortamda gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladı.

Geçen yıl BMW Group'un vergi öncesi karı 10.2 milyar Euro olarak gerçekleşirken, şirketin vergi öncesi kâr marjı yüzde 7.7 seviyesinde gerçekleşti. Grubun net kâr ise 7.45 milyar Euro ile bir önceki yılın üzerinde gerçekleşti.

BMW Group, 2025'te global pazarda 2.46 milyon araç teslimatı gerçekleştirirken, elektrikli araç satışlarını da artırdı. Şirket, yıl boyunca dünya genelinde 442 binin üzerinde tamamen elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi. Böylece satılan her 6 adet BMW Group aracından 1'i tamamen elektrikli oldu.

Plug-in hibrit modellerle birlikte değerlendirildiğinde ise toplam elektrikli araç teslimatı 642 bin adedi aşarak toplam satışların yaklaşık yüzde 25'ini oluşturdu.

BMW i3 ve BMW i8 modelleriyle 2013'te başlayan elektrikli mobilite sürecinde Haziran 2025'te 1.5 milyonuncu tamamen elektrikli araç teslim edildi. Şirket, 2026 yılı içinde iki milyonuncu tamamen elektrikli aracını teslim etmeyi hedefliyor.

DÜNYADA 2.4 MİLYON ADET ARAÇ SATTI

BMW Group, geçen yıl dünya genelinde toplam 2.46 milyon araç teslimatı gerçekleştirerek satışlarını bir önceki yıl seviyesinde korudu.

BMW markasında büyüme gösteren modeller arasında 5 Serisi ve kompakt sınıfta yer alan X2 öne çıktı. Performans odaklı BMW M markası ise üst üste on dördüncü kez satış rekoru kırarak 213 binin üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi ve marka tarihindeki en yüksek satış seviyesine ulaştı.

MINI, yeni model ailesinin etkisiyle satışlarını yüzde 17.7 artırarak 288 bin adedin üzerine çıkarırken, satışların yüzde 36'dan fazlasını tamamen elektrikli modeller oluşturdu. Böylece dünya genelinde satılan her 3 MINI'den 1'i elektrikli oldu.

BMW Motorrad ise global motosiklet pazarındaki daralmaya rağmen üst üste dördüncü yıl 200 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Özellikle R 1300 GS ve F 900 GS modelleri markanın büyümesinde önemli rol oynadı.

2027'YE KADAR 40 YENİ MODEL TANITACAK

BMW Group'un geleceğe yönelik stratejisinin merkezinde yer alan "NEUE KLASSE" isimli yeni platform, şirketin elektrikli mobilite dönüşümünde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Platformun ilk modeli olan tamamen elektrikli yeni iX3, 2025'te gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından özellikle Avrupa pazarında talep gördü. Avrupa'daki tamamen elektrikli BMW siparişlerinin yaklaşık üçte biri iX3 modeline yönelik gerçekleşti.

Yüksek talep nedeniyle Macaristan'ın Debrecen kentindeki üretim tesisinde üretim iki vardiya halinde gerçekleştirilmeye başlandı. NEUE KLASSE ailesinin ikinci modeli olan tamamen elektrikli i3'ün tasarım tanıtımının ise 18 Mart'ta Münih'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BMW Group, 2027 yılına kadar 40'tan fazla yeni veya yenilenmiş modeli pazara sunarak ürün gamını genişletmeyi hedefliyor. Bu modeller arasında 3 Serisi ve X5'in yeni nesilleri de yer alacak ve tüm sürüş teknolojilerini kapsayan seçeneklerle sunulacak.

Avrupa ve Amerika pazarlarında büyüme potansiyelinin devam etmesi öngörülürken Çin'de satışların önceki yıl seviyesine yakın gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirket, bu yıl, küresel teslimatların 2025 yılı seviyesine yakın gerçekleşmesini ve tamamen elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payını korumasını öngörüyor.

BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, geleceğe yönelik doğru stratejik konumlanmayı yıllar önce oluşturduklarını aktararak, "Bugün zorlu bir ortamda dahi yön değiştirmek zorunda kalmadan stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edebiliyoruz. Güçlü finansal performansımız, geniş ürün portföyümüz ve teknolojiye açık yaklaşımımız sayesinde 2025'te premium segmentteki liderliğimizi daha da güçlendirdik. NEUE KLASSE ile başlattığımız yeni dönem, şirketimizin gelecekteki büyümesi için önemli bir ivme yaratıyor" dedi.