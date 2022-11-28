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Haberler Magazin Bob Dylan, 599 dolarlık kitaplarını 'otomatik kalemle' imzaladığı için özür diledi
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Bob Dylan'dan 540 bin dolarlık özür

ABD'li efsanevi müzisyen Bob Dylan, tanesi 599 dolardan satılan 'The Philosophy of Modern Song' adlı kitabını ıslak imza yerine otomatik kalem makinesiyle imzaladığı için özür diledi. Dylan, sadece 900 adet satılan kitapta yaptığı bu hatayı telafi edeceğini ifade etti

Bob Dylan, 599 dolarlık kitaplarını 'otomatik kalemle' imzaladığı için özür diledi
DHA

Bob Dylan, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada "Son zamanlardaki bazı sanat eserlerimdeki ve sınırlı sayıdaki 'The Philosophy of Modern Song'daki imzalarla ilgili bazı tartışmalar olduğunun farkına vardım. Yıllar boyunca her sanat eserini elle imzaladım ve hiçbir zaman bir sorun olmadı" diyerek Kovid-19 salgını öncesi ciddi bir 'vertigo' rahatsızlığına yakalandığını ifade etti.

Hastalığı sebebiyle ıslak imza gerektiren işlerin bir ekiple yapması gerektiğini belirten Bob Dylan, salgın karantinası sebebiyle bunun mümkün olmadığını vurguladı.

"OTOMATİK KALEM KULLANMAM HATAYDI"

Bob Dylan açıklamasında "Sözleşmeye bağlı süreler yaklaşırken, sanat ve edebiyat dünyasında bu tür şeylerin 'her zaman' yapıldığı güvencesiyle birlikte bir otomatik kalem kullanma fikri bana önerildi. Bir makine kullanmak bir karar hatasıydı ve bunu hemen düzeltmek istiyorum" dedi.

Bob Dylan'ın 2004'ten sonra yayınladığı ilk kitabı olan The Philosophy of Modern Song'un normal satış fiyatı 45 dolarken 'ıslak imzalı' versiyonu ise 599 dolardan satıldı.

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