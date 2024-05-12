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        Bob Marley, ölüm yıl dönümünde anıldı

        Reggae müziğin efsane ismi Bob Marley, ölüm yıl dönümünde anıldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Goma kentinde, Rastafari inancına mensup kişiler tarafından anma yürüyüşü düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:37
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        Ölüm yıl dönümünde anıldı
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        11 Mayıs, 1981'de 36 yaşında hayatını kaybeden Reggae müziğin efsane ismi Bob Marley, ölüm yıl dönümünde anıldı.

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Goma kentinde, Rastafari inancına mensup kişiler tarafından anma yürüyüşü düzenlendi.

        BOB MARLEY HAKKINDA

        Bob Marley, 6 Şubat 1945'te Jameikada dünyaya geldi. Marley, hayatı boyunca 130'un üzerinde plak ile yüzlerce şarkıya imza attı. Bob Marley, Peter Tosh and Bunny Wailer ile 1963'te kurduğu The Wailers grubuyla kariyerine başladı.

        The Wailers ve Marley'in ilk plağı, 'Simmer Down' 1964'te yayınlandı.

        Bob Marley ile grubu, 1965'te The Wailing Wailers, 1970'te 'Soul Rebels', 1971'de 'Soul Revolution' ve 'The Best of The Wailers', 1973'te 'Catch a Fire' ve 'Burnin', 1974'te 'Natty Dread', 1976'da 'Rastaman Vibration', 1977'de 'Exodus', 1978'de 'Kaya', 1979'da 'Survival', 1980'de 'Uprising' albümlerine imza attı.

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        Eserleriyle Jamaika müziğinin evrensel bir boyut kazanmasını sağlayan Bob Marley, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde büyük bir dinleyici kitlesine sahip oldu.

        Şarkılarında politik ancak basit bir içerik kullanmayı tercih eden sanatçının 'Get Up, Stand Up' ve 'No Woman No Cry' gibi politik olmayan konuları ele alan şarkıları da dikkati çekti.

        Birleşmiş Milletler 'Barış Madalyası', Afrika insanına yapılan insancıl yardımlara şarkılarıyla destek olduğu için 1978'de Bob Marleye verildi.

        Futbol oynarken ayak başparmağında açılan bir yaradan dolayı 1977'de deri kanseri olduğu ortaya çıkan Bob Marley, dini inancı dolayısıyla parmağının kesilmesini istemedi. Sağlık durumu kötüleştiği için, son günlerini yaşamak üzere Almanya'dan ülkesi Jamaika'ya dönerken durumu kritikleşen Marley'in uçağı acil tıbbi yardım için Miami'ye iniş yaptı. Bob Marley, Miami Florida'da 11 Mayıs 1981'de hayata veda etti.

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