Bobath terapisi nedir? Bobath terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

İşte bu noktada, rehabilitasyon dünyasının en köklü ve en yaygın kullanılan yaklaşımlarından biri olan Bobath konsepti devreye girer. Bu yöntem, kaybedilen veya hiç kazanılamayan hareket yeteneklerini, beynin yeniden öğrenme kapasitesini kullanarak geri kazandırmayı hedefler. Peki, nörolojik rehabilitasyonun temel taşlarından biri kabul edilen bu tedavi yaklaşımı tam olarak nedir ve hastanın yaşam kalitesini nasıl artırır? İşte tüm detaylar...

1940’lı yıllarda fizyoterapist Berta Bobath ve nörofizyolog eşi Karel Bobath tarafından geliştirilen bu yöntem, o dönem için devrim niteliğinde bir bakış açısı sunmuştur. Eskiden felçli veya spastik kasların güçlendirilmesine odaklanılırken, Bobath çifti sorunun kasta değil, kası yöneten merkezde, yani beyinde olduğunu savunmuştur. Bu nedenle tedavi, kasları zorlamak yerine, merkezi sinir sistemine doğru hareket hissini yeniden öğretmeye odaklanır. Günümüzde "Nörogelişimsel Tedavi" (NGT) olarak da bilinen bu yaklaşım, beynin plastisite özelliğine, yani hasar gördükten sonra bile kendini yeniden organize edebilme yeteneğine dayanır.

BOBATH TERAPİSİ NEDİR VE NÖROGELİŞİMSEL TEMELİ

En kapsamlı tanımıyla bobath terapisi nedir sorusuna verilecek cevap; merkezi sinir sistemi hasarına bağlı olarak gelişen hareket bozukluklarını, kas tonusu problemlerini ve postür (duruş) bozukluklarını değerlendirmek ve tedavi etmek için kullanılan, problem çözme odaklı bir rehabilitasyon yaklaşımıdır şeklindedir. Bu yöntem, sabit egzersiz reçetelerinden oluşmaz; aksine her hastanın ihtiyacına, potansiyeline ve yaşam tarzına göre özel olarak şekillenen dinamik bir süreçtir. Terapinin temelinde, anormal refleks aktivitelerini ve kasılmaları (spastisite) engelleyerek, yerlerine normal ve fonksiyonel hareket kalıplarını yerleştirmek yatar. Bobath konsepti, bireyi sadece fiziksel bir beden olarak değil; algısal, bilişsel ve duygusal bir bütün olarak ele alır.

Yöntemin nörogelişimsel temeli, hasarlı beynin doğru duyusal girdilerle yeniden eğitilebileceği prensibine dayanır. Normal bir bebek nasıl ki hareket etmeyi deneme-yanılma ve tekrar yoluyla öğreniyorsa, nörolojik hasarlı bir birey de doğru yönlendirmelerle bu öğrenme sürecini yaşayabilir. Bobath terapisi, vücudun bir tarafını ihmal etme, dengeyi sağlayamama veya aşırı kasılma gibi patolojik durumları, özel tutuş teknikleriyle düzenlemeye çalışır. Amaç, hastanın gün içinde yaptığı aktiviteleri (yemek yeme, giyinme, yürüme) daha az eforla ve daha estetik bir şekilde yapabilmesini sağlamaktır. Bu yaklaşım, sadece fizyoterapistlerin değil, iş uğraşı terapistlerinin ve dil-konuşma terapistlerinin de ortak bir dil kullanarak hastaya yaklaşmasını gerektirir. BOBATH TERAPİSİ NASIL YAPILIR? Uygulama sürecine bakıldığında bobath terapisi nasıl yapılır sorusunun cevabı, terapistin ellerini kullanarak hastayı yönlendirdiği (handling) aktif bir seans sürecini içerir. Tedavi, detaylı bir değerlendirme ile başlar. Terapist, hastanın kas tonusunu, hangi hareketleri yapabildiğini, hangi pozisyonlarda zorlandığını ve vücudunu nasıl algıladığını analiz eder. Seanslar sırasında terapist, "kilit kontrol noktaları" adı verilen baş, omuz, leğen kemiği gibi bölgelerden hastaya dokunarak, anormal kasılmaları baskılamaya (inhibisyon) ve doğru hareketi ortaya çıkarmaya (fasilitasyon) çalışır. Örneğin, eli yumruk şeklinde kasılı duran bir inme hastasının elini zorla açmak yerine, omuz ve gövde pozisyonunu düzelterek elin kendiliğinden gevşemesini sağlayacak teknikler uygulanır.