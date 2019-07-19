Kronik böbrek hastalığı dünyada ve Türkiye, yaşamı tehdit eden ciddi boyutlu bir hastalık. Çeşitli nedenlere bağlı olarak süreç içerisinde gelişen kronik böbrek yetmezliği sağlıksız ve bilinçsiz yaşam alışkanlıkları ortaya çıkıyor.

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kronik böbrek yetmezliği böbreğin zaman içinde fonksiyonlarını kaybetmesidir. Kronik böbrek yetmezliği aniden değil süreç içerisinde meydana gelir.

Hastalık, gün geçtikçe ilerleyen böbreklerin fonksiyon kaybı sonunda böbrekleri tamamen çalışamaz hale getirebilir.

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDEN OLUR?

Böbrek yetmezliği; diyabet hipertansiyon gibi kronik hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi özensiz ve sağlıksız hayat tarzı nedeniyle de ortaya çıkabilir. Örneğin;

- Fazla tuz kullanımı

- Yeterince su içmemek

- İdrarı tutmak

- Fazla protein tüketmek

- Sigara içmek zamanla böbrek hastalığına yol açar.

BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kronik böbrek yetmezliği belirtileri genel olarak şunlardır:

- Ayak bilekleri, el ve yüzde şişme

- Çabuk yorulma

- Bulantı ve kusma

- Geceleri nedensiz yere idrara çıkma ve idrar alışkanlığında değişiklik

- Tansiyonun yüksek olması

- Nefes darlığı, nefes almada zorluk

- Tat almada bozukluk

- Kötü nefes kokusu

- Erkeklerde ereksiyon sorunları

BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ NASILDIR?

Böbrek yetmezliği kalıcı bir hastalıktır. Ancak hastalığı kontrol altına alarak durdurmak veya yavaşlatmak sözkonusu olabilir.

Böbrek yetmezliği tedavisi, hastalığa neden olan unsurlar veya tedavi sırasında yaşanan komplikasyonlara göre şekillendir. Ancak son evredeki böbrek hastalığının tedavisi diyalizle mümkündür. Böbrek nakliyle ise yaşanan sağlık sorununa kesin çözüm bulunmuş olur ve diyaliz ihtiyacı sona erer.