Böbrekleri korumanın 8 yolu!

Dünyada 1 milyarı aşkın hipertansiyon ve 500 milyonu aşkın kronik böbrek hastası bulunuyor. Ülkemizde her 7 kişiden biri böbrek hastası. Prof. Dr. Tekin Akpolat “Böbrek hastalıkları tüm organları etkileyebilir. Bu nedenle sağlıklı olmak için böbreklerin sağlıklı çalışması çok önemlidir. Su içmek böbrek hastalığını tedavi etmez fakat önler. Bu yüzden güne su içerek başlayın ve önleminizi alın” diyor. Prof. Dr. Tekin Akpolat böbrekleri korumanın yollarını anlattı