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21. yılına giren Happy Moon’s Grup, Akmerkez AVM'de açtığı lüks markası Happy Moon's İKON'un ardından dünya mutfağı ve sokak lezzetlerini aynı çatıda toplayan Bob's Cafe ile Meydan İStanbul AVM'de yer alacak.

Menüde dünya mutfağının özel yemekleri, farklı sokak lezzetlerinin yanı sıra tatlılar ve kahve, limonata ve alkolsüz kokteyl çeşitleri de yer alıyor.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına yaptıkları yatırımlara aralıksız devam ettiklerini söyleyen Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Her kesime hitap edebilmek ve müşteri ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamak üzere farklı segmentte kafelere öncülük ediyoruz. Bob’s markamızın çatısı altında yer alan Bob’s Cafe de bunlardan bir tanesi. Farklı bir mimari konsepte sahip olan, gençler için özel temalarının yer aldığı, grubumuzun en genç, dinamik üyesi Bob’s Cafe ile sektöre yeni bir soluk getireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

300 metrekare kapalı, 200 metrekare açık olmak üzere toplamda 500 metrekarelik alanında aynı anda 200 kişiyi ağırlayabilecek Bob's Cafe 27 kişilik ekibiyle hizmet verecek