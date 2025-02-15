Bochum: 2 - Borussia Dortmund: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bochum sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Almanya Bundesliga'nın 22. hafta karşılaşmasında Bochum ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Bochum'a galibiyeti getiren golleri 33. ve 35. dakikalarda Georgios Masouras kaydetti.
Bu sonucun ardından Bochum 4 maç sonra kazandı ve 14 puana yükseldi. Dortmund ise 29 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında B. Dortmund sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bochum ise deplasmanda Wolfsburg'u ağırlayacak.