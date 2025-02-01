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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçı gelirini Gazze’ye bağışlayacak! - Futbol Haberleri

        Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçı gelirini Gazze’ye bağışlayacak!

        Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan iç saha maçında elde edilen tüm bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:08
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        Bodo Glimt'ten anlamlı hareket!
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        Norveç ekibi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçta elde edilen bilet gelirlerinin Gazze’ye bağışlandığını açıkladı.

        Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel Aviv’e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu ile Gazze’de yardım çalışmalarına destek olacağız" ifadelerine yer verildi.

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