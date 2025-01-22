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        Bodrum'da denizde hortum paniği

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde oluşan hortum, paniğe neden oldu. Hortum, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 04:00 Güncelleme: 22.01.2025 - 04:00
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        Bodrum'da denizde hortum paniği
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde hortum oluştu. AA'nın haberine göre; dün akşam aralıklarla yağışın etkili olduğu ilçede, Bodrum Limanı'nda hortum meydana geldi. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Öte yandan, hortum sırasında limana bağlı bir feribotun kopan halatının, liman görevlileri ve mürettebatın müdahalesiyle yeniden bağlandığı öğrenildi.

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        #BODRUM
        #Muğla
        #haberler
        #Hortum
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