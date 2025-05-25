Bodrum'da durdurulan otomobildeki alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Olay dün akşam saatlerinde Bodrum ilçesi Konacık Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik polisi ekipleri, devriye görevi sırasında otomobil sürücüsünün makas attığını gördü. Otomobil durdurularak sürücü A.Ç'ye alkol kontrolü yapıldı. DHA'nın haberine göre; kontrolde A.Ç'nin 1,35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

POLİS EKİPLERİNE SALDIRAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cezai işlem sırasında sürücü A.Ç. polise tekme attı. O sırada otomobilde bulunan E.Y. ve M.Ç. de polis ekiplerine saldırdı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde otomobil içerisindeki diğer 2 kişinin de alkollü olduğu tespit edildi. Olayda 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.