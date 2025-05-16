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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da fırtına: 10 tekne karaya oturdu | Son dakika haberleri

        Bodrum'daki fırtınada 10 tekne karaya oturdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:04
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        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yapıldı.

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        Öğle saatlerinden itibaren Bodrum'un güney bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı 100 kilometreye kadar çıktı.

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        Fırtına nedeniyle Bodrum'da yaşam olumsuz etkilendi. Kumbahçe, Gümbet, Gümüşlük koylarında 10 tekne sürüklenip, karaya oturdu.

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        Tonozdan ayrılan motoryatlar denizde sürüklenirken, mürettebat zor anlar yaşadı.

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        Gümbet Mahallesi'nde ağaç devrildi, sahildeki plaj işletmelerinin şemsiye ve minderleri sürüklendi.

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        Öte yandan yapılması planlanan İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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