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Bodrum'da fırtına etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Datça ve Bodrum feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bodrum'da fırtına etkili oldu
DHA

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde etkili olan fırtınanın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı. Denizlerde etkisini artıran kuvvetli fırtına nedeniyle Kumbahçe Plajı'nda karaya vuran dalgaların boyu zaman zaman 3 metreye ulaştı. Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki fırtınanın ise pazar günü akşam saatlerinde etkisini yitireceği bildirildi.

Öte yandan, Datça ve Bodrum feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere vatandaşlar, fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kuvvetli fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini ve hızını yitirmesi bekleniyor.


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