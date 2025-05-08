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        Haberler Gündem Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı - Güncel haberler

        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su nedeniyle, 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu, çalışan işçiler de zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:30
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        İçme suyu isale hattı patladı
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        Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinin bakım, onarım çalışmaları sırasında patladı.

        Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su nedeniyle, 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu, çalışan işçiler de zor anlar yaşadı.

        İsale hattındaki su kesilirken belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldığı bildirildi.

        Öte yandan isale hattının patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, belediye ekiplerin bakım onarım çalışması yaptığı sırada hattın patlama anı ve suyun metrelerce yükseğe çıkma anları görülüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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