ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA BULUNTLAR BODRUM'UN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Halikarnassos şehir surlarının hemen doğusunda kalan ve kentin doğu nekropolü olarak bilinen alanın Roma Dönemi'ne kadar yoğun olarak kullanıldığını vurgulayan Toprak, "Bugüne kadar bu alanda yapılan kazılarda Karyalı prensesin mezarı başta olmak üzere 50'nin üzerinde mezarın kazısı yapıldı. Mezar buluntuları Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde Karyalı Prenses ve Doğu Nekropolü salonlarında sergileniyor" diye konuştu.