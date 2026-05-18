Bodrum'da motosikletin çarptığı imam kurtarılamadı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Harun K. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakaköy Camii imamı Metin Suntay'a (58) çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada devrilen motosikletin sürücüsü Harun K. ile imam Suntay yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suntay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Harun K ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.