Bodrum FK: 0 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK ile Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 34'e, Antalyaspor ise 40'a yükseltti.
Giriş: 12.04.2025 - 20:58 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:58
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK puanını 34'e, Antalyaspor ise 40'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK Galatasaray'a konuk olurken, Antalyaspor ise BAY geçecek.
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