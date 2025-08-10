Trendyol 1. Lig in ilk hafta m&uuml;sabakasında ge&ccedil;tiğimiz sezon S&uuml;per Lig den d&uuml;şen Bodrum FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Bodrum Stadyumu nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonu&ccedil;landı. Bodrum FK 36. Dakikada Ali Habeşoğlu nun gol&uuml;yle 1-0 &ouml;ne ge&ccedil;ti. Pendikspor, 44. Dakikada Mallik Wilks in gol&uuml;yle skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla bitti ve taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi &ccedil;ıkmadı ve 1-1 sona erdi. B&ouml;ylelikle taraflar sahadan 1 er puanla ayrıldı.