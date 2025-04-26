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        Bodrum FK: 1 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, konuk olduğu Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Samsunspor, 5 maç aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 21:08 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:08
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        Samsunspor, 3 puanı hatırladı!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Ntcham(P), 38. dakikada Dimata attı.

        Bodrum FK'nin tek golünü ise 4. dakikada Ahmet Aslan attı.

        Samsunspor, bu sonuçla birlikte 5 maç aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 54'e çıkardı. Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada sağ kanatta topu kapan Seferi, meşin yuvarlağı Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin pasında topla buluşan Ahmet Aslan, ceza sahası önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        8. dakikada Reeder Samsunspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Seferi, kaleci Sousa ile topa yükseldi. Hakem Yasin Kol gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu inceledi. Topun Seferi'nin eline çarptığına karar veren Kol, penaltı noktasını gösterdi.

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        11. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

        29. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topa hakim oldu.

        30. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç'ın ortasında Holse'nin dokunduğu meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

        38. dakikadaki Samsunspor atağında savunma arkasına sarkan Dimata'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARI BİRAZDAN...

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