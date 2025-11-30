Bodrum FK: 4 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, evinde Çorum FK'yı 4-0 mağlup etti. Ahmet Aslan, Fredy, Gökdeniz Bayraktar ve Taulant Seferi'nin golleriyle farklı kazanan Bodrum FK, puanını 30'a yükseltti. 22. dakikada Kerem Kalafat'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Çorum FK ise haftayı 25 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Bodrum FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 17'de Ahmet Aslan, 26'da Fredy, 75'te Gökdeniz Bayraktar ve 87. dakikada Taulant Seferi attı.
Konuk ekipte forma giyen Kerem Kalafat, 22. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 30'a yükseltirken, Çorum FK ise 25 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Bandırmaspor'a konuk olacak. Çorum FK, Pendikspor'u ağırlayacak.