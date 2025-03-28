Bodrum FK- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bodrum FK - Fenerbahçe maçına sayılı saatler kaldı. Ligde oynadığı Samsunspor maçında rakibiyle golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Sarı lacivertlilerde hedef zorlu Bodrum deplasmanını kayıpsız geçmek. Peki, "Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bodrum FK - Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle karşı karşıya geliyor. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, "Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte Bodrum FK - Fenerbahçe maçının detayları...
BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bodrum FK - Fenerbahçe maçı 28 Mart Cuma (bu akşam) 20.30’da oynanacak.
BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE’DE 4 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
DZEKO KARBON MASKEYLE SAHADA OLACAK
Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Edin Dzeko, yarınki maçta karbon maskeyle sahada olacak.
Yurt dışına transferi iptal olan Cenk Tosun'un da yarınki maçla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.
TADİC'İN DALYA MAÇI
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sipay Bodrum FK mücadelesiyle sarı-lacivertli forma altındaki 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tadic, Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 99 resmi maçta forma giyerken, yarın dalya demesi halinde Fenerbahçe tarihinde ikinci sezonunda bunu başaran ilk futbolcu olacak.