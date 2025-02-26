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        Bodrum FK kupada ilki gerçekleştirdi

        Süper Lig'de son 3 maçta gol yemeden 7 puan toplayıp kümede kalma yolunda umutlanan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilki gerçekleştirdi. Ege temsilcisi tarihinde ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:07
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        Bodrum FK kupada ilki gerçekleştirdi
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        Süper Lig'de son 3 maçta gol yemeden 7 puan toplayıp kümede kalma yolunda umutlanan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilki gerçekleştirdi.

        D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yenen yeşil-beyazlılar, grupta 7 puanla ikinci sırada yer alıp tarihinde ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı. Brazao'nun golüyle Sivas'ta kazanan Ege temsilcisi, Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetiminde müthiş bir çıkış yakaladı.

        Yaklaşık 3 hafta önce Volkan Demirel'in yerine göreve getirelen Morais, Bodrum FK ile çıktığı 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, takım bu maçların hiçbirinde gol yemedi. Morais'le ilk maçını evinde Göztepe ile oynayan yeşil-beyazlılar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligde üst üste Başakşehir (D) ve Hatayspor'u 1-0 yenen Bodrum FK, Sivas'ta da aynı skoru alıp taraftarını çok mutlu etti. Grupta Kırklarelispor'la 4-4 berabere kalan Bodrum FK, Antalyaspor'u iç sahada 3-1 yenmişti.

        JOSE MORAIS: TAKIMIN GÖSTERDİĞİ SAVUNMADAN MUTLUYUM

        Kupada tarihinde ilk kez son 8 takım arasına kalmanın sevincini yaşayan Bodrum FK'da maçı değerlendiren Jose Morais, "Takımımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Bir üst tura çıktık ve mutluyuz. Bodrum FK tarihinde ilk kez son 8'e kalma başarısı gösterdik. Oyuncularımı da bu başarıdan ötürü tebrik ediyorum. Özellikle golden sonra 6-7 tane gol şansı daha ürettik. Belki bitirme noktasında yüzdemizi artırabilirsek daha iyi olabilir bizim için. Takım olarak bir sonraki hedefimiz girdiğimiz pozisyonları nasıl daha iyi değerlendirebiliriz diye olacak. Savunma olarak ve takım olarak çok iyiydik. Sivasspor'a karşı oynamak her zaman zordur. Takımımın sahada gösterdiği savunmadan mutluyum. Bizim Sivasspor ile ligde rekabetimiz de var. Düşme potasındayız. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

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