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Doğal koyların bu turizm çeşidinin oluşmasında büyük katkı sağladığını ancak koylarda yapılacak tahribatın bu turizm kolunu bekleyen tehlike olduğunu aktaran Demiröz, şunları kaydetti:

"Pek çok özel yat ilçemizi, ilçemize bağlı koyları, Gökova Körfezini ziyaret ediyor. Mavi yolculuğun bir çeşidi olarak kullanıyorlar. Hiçbir yat sahibi teknesini bir marinaya bağlamak için almaz, bir marinada sürekli bağlamaz. Marinalara yakın olan yerlerde, doğal ve bakir koylara gidip vakit geçirmek, denize girmek, oralarda tatilini geçirmek için bu teknelerini kullanır. Bunları kaybetmemek için de doğal ve bakir koylarımızı kaybetmememiz gerekiyor."