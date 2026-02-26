Bodrum'da kan donduran akran zorbalığı!

26 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama: 25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir* ABD - İran hattında kritik görüşmenin üçüncü turu Cenevre'de yapılıyor... İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hedefimiz en kısa sürede adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya varmak* Bayram ikramiyesi için gözler Meclis'te: Teklif önümüzdeki hafta sunulacak. İkramiyenin 5 bin, 5 bin 500 ya da 6 bin liraya yükseltilmesine yönelik senaryolar gündemde* UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u toplam 7-5'lik skorla eleyen Galatasaray adını son 16 takım arasına yazdırdı. Böylece Galatasaray'ın bu sezonki toplam geliri 53.5 milyon euroya ulaştı* İbrahim Tatlıses: Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım