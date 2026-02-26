Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bodrum’da kan donduran akran zorbalığı! | Son dakika haberleri

        Bodrum'da akran zorbalığı: Çocuğu feci şekilde darbederek bayılttı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuğun başka bir çocuğu feci şekilde darbederek bayılttığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Saldırgan çocuğa kenardaki arkadaşlarının da "devam devam" dediği görüntüler infial yarattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 20:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da kan donduran akran zorbalığı!

        Bodrum'daki olay, 7 Ocak'ta Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi yanındaki parkta yaşandı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kimlikleri henüz öğrenilemeyen 15 -16 yaşlarındaki iki çocuk arasında arbede yaşandığı, çocuklardan birinin kendisinden fizik olarak daha zayıf görünen çocuğa saldırdığı görüldü.

        Çocuğa yumruk ve tekme atıp hem de gülen saldırgan çocuğa kenardaki arkadaşlarının da "devam devam" dediği görüntülerde yer aldı. Aldığı darbelerle çocuk bir süre yürüdükten sonra yol ortasına düştü.

        Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla ili, Bodrum ilçesinde 25 Şubat 2026 Çarşamba günü çeşitli yerel basın-yayın ve sosyal medya kuruluşlarında yayınlanan haber ve görüntülerde, bir çocuğun akran zorbalığına uğradığı ve darp edildiği iddiası üzerine yapılan incelemelerde; olayın 7 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştiği, aynı gün taraflar tespit edilerek adli tahkikata başlandığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama: 25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!