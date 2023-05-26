Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta heyecan başladı. Play-off 1. tur maçında Bodrumspor, evinde ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek adını play-off yarı finaline yazdırdı.
Bodrumspor'a turu getiren golleri 16'da Cenk Şen, 45+1'de İsmail Köybaşı (kendi kalesine) ve 90+9'da Umar Aminu kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı 86'da Atınç Nukan'dan geldi.
Bodrumspor, play-off yarı finalinde Sakaryaspor-Eyüpspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
YARI FİNAL MAÇLARI 31 MAYIS VE 4 HAZİRAN'DA
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Pendikspor ile karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi kazanan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.
Play-off'ta yarı final maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak.
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Hakan Yemişken
BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk (Dk. 90+1 Eren), Musah Mohammed, Erkan (Dk. 68 Burak), Samet, Gökdeniz (Dk. 90+1 Hakan), Kenan (Dk. 79 Umar), Celal
GÖZTEPE: Arda - Tarık (Dk. 55 Hasic), Atınç, Arslanagiç, Emir (Dk. 55 Hikmet), İsmail, Yalçın, Palmer (Dk. 71 Traore), Mamah, Ngalina, Kvasina (Dk. 46 Yasin)
GOLLER: Dk. 16 Cenk, Dk. 45+1 İsmail (K.K), Dk. 90+9 Umar (Bodrumspor), Dk. 87 Atınç (Göztepe)
SARI KARTLAR: Samet, Süleyman, Sousa (Bodrumspor)
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