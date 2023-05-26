Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Göztepe
ABONE OL

Bodrumspor - Göztepe: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur maçında Bodrumspor, sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek adını play-off yarı finaline yazdırdı. Bodrumspor'un gollerini Cenk Şen, İsmail Köybaşı (k.k.) ve Umar Aminu kaydetti.

Bodrumspor - Göztepe: 3-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta heyecan başladı. Play-off 1. tur maçında Bodrumspor, evinde ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek adını play-off yarı finaline yazdırdı.

Bodrumspor'a turu getiren golleri 16'da Cenk Şen, 45+1'de İsmail Köybaşı (kendi kalesine) ve 90+9'da Umar Aminu kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı 86'da Atınç Nukan'dan geldi.

Bodrumspor, play-off yarı finalinde Sakaryaspor-Eyüpspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARI FİNAL MAÇLARI 31 MAYIS VE 4 HAZİRAN'DA

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Pendikspor ile karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi kazanan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.

Play-off'ta yarı final maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Hakan Yemişken

BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk (Dk. 90+1 Eren), Musah Mohammed, Erkan (Dk. 68 Burak), Samet, Gökdeniz (Dk. 90+1 Hakan), Kenan (Dk. 79 Umar), Celal

GÖZTEPE: Arda - Tarık (Dk. 55 Hasic), Atınç, Arslanagiç, Emir (Dk. 55 Hikmet), İsmail, Yalçın, Palmer (Dk. 71 Traore), Mamah, Ngalina, Kvasina (Dk. 46 Yasin)

GOLLER: Dk. 16 Cenk, Dk. 45+1 İsmail (K.K), Dk. 90+9 Umar (Bodrumspor), Dk. 87 Atınç (Göztepe)

SARI KARTLAR: Samet, Süleyman, Sousa (Bodrumspor)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Fenerbahçe Arda Güler'le sözleşme uzattı! - Fenerbahçe Transfer Haberleri
FUTBOL Arda Güler imzayı attı!
Galatasaray'a transferde Branco van den Boomen müjdesi!
FUTBOL G.Saray'a dev müjde!
Ivan Toney'in bahis skandalının detayları ortaya çıktı!
FUTBOL Bahis skandalında detaylar ortaya çıktı!
Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani! - Beşiktaş BJK Transfer Haberleri
FUTBOL Kartal'a dev stoper!
Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Divock Origi'ye talip! - Son dakika Fenerbahçe FB Transfer Haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'de Origi hamlesi!
Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!
FUTBOL Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!
Newcastle United kesenin ağzını açıyor
FUTBOL Newcastle kesenin ağzını açıyor!
Galatasaray'da sağ ve sol bek için rota Fransa! - Galatasaray GS Transfer Haberleri
FUTBOL Sağ ve sol bek için rota Fransa!
Galatasaray'a Dortmund'dan yıldız sol bek!
FUTBOL Cimbom'a yıldız sol bek!
Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!
FUTBOL Fenerbahçe'nin kiralıkları yıldızlaşıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.