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Boğa Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?

Boğa burcunda olan kişiler, büyük irade ve azim sahibi kişilerdir. Boğa kadını ya da boğa erkeği kararlıdır. Toprak burcu olan boğalar, doğayı sevmesiyle bilinir ve yemeklere olan düşkünlükleridir. Sanatı severler, özel tasarımları veya koleksiyonlara bayılırlar. Boğa burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir? Boğalar çok diplomatik insanlardır, aynı zamanda oldukça sabırlıdırlar. Boğalar bazen çok sabit fikirlerinden dolayı çatışmalara maruz kalabilirler. Aslında bir şeyin bir fikrin tek yönlü olması gerektiğine inanırlarsa ikna olmaları imkânsıza yakındır. Sabit fikirli kişiler olduğu için kolay kolay fikirleri değişmez.

Boğa Burcu Erkeği Özellikleri

Boğaların bir diğer özelliği de çok zeki insanlar olmalarıdır. Boğa tam olarak ne istediğini bilir ve onu en iyi şekilde elde etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Boğa burcunun kişiliğinde genellikle "nezaket" ve "irade" vardır. Boğa, kişilerarası ilişkilere çok değer veren, kavgalardan veya gereksiz çatışmalardan hoşlanmayan nazik bir karaktere sahiptir. İşte Boğa burcu erkeği özellikleri

Sabırlı ama inatçıdır

Romantiktir

Güvenilir

Rahat

Pragmatik

Şehvetli

Sadık

Sorumluluk sahibi

Çalışkan

Boğa burcunda doğanlar parayı severler ve onu kazanmak için çok çalışırlar. Sıkı çalışmaları, sabırları ve yönetimleri ile tanınırlar. Doku ve tat duyumunun da çok iyidirler. Genellikle kendini hayatın şehvetli yönüne, konforuna ve zevklerine kaptırır.

Boğa Burcu Kadını Özellikleri

Su burcu olmamasına rağmen boğalarda Zodyak’ın romantik kişilerinden biridir. Venüs tarafından yönetilen boğa, bu burcun insanına romantiklik verir. Boğa burcu kadını özellikleri daima dimdik ayakta duran ve istikrarlı bir şekilde devam etmesini bilir. Ayrıca Boğa, toprak elementine sahip olduğu için beş duyusunu da kullanarak bu dünyada var olan güzelliklerin tadını sonuna kadar çıkarmak isteyen bir burçtur.

Yeryüzünde o kadar çok şey var ki, beş duyuyu birden kullanmak ister. Lezzetli yemekler (tat), hoş aromalar (koku), pürüzsüz giysiler (dokunsal), güzel manzara (görme), harika orkestra performansları (işitme) vb. Boğa burcu tüm bunları elde etmekten, gerçekten görmekten veya deneyimlemekten keyif alan bir kişidir.

Boğa Burcu Aşk Hayatı

Sevdiğini mutlu etmeye odaklıdır. Ona karşı davranışlarında romantik, sevecen, çok duygusal ve yumuşaktır. İsteklerini karşı konulmaz bir sevgiyle karşılar ve onun için duyusal iletişim çok önemlidir. İçgüdüsel olarak gizli şehvetini güzelliğiyle büyüleyen ve kendine güvenen kadınlar / erkekler tarafından uyandırılır. Çok kıskanç olduğu için samimi, duygularında gizemli ve hareketlerinde dengeli kadınlardan ya da erkeklerden etkilenir. Boğa burcu aşk hayatı boğa ile olan aşk ilişkisi sabır ister; Çok hassastırlar ve genellikle geleneksel değerlere bağlı kalmanın yanı sıra, uzun süreli ilişkileri tercih eder. Güven duyabileceği, aile ve yakın arkadaşlarının beklentilerine cevap verebilen aynı sosyal çevreden insanları seçerler. Sadakat ve tutku onlar için çok şey ifade eder.

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