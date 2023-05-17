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Haberler Yaşam Astroloji Başak Burcu Özellikleri: Başak Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?
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Başak burcu özellikleri: Başak burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir?

Başak burcu Zodyak’ın 6.burcu ve herkes tarafından titizlikleriyle bilinir. Başak genellikle Yunan mitolojisinden gelen bir bakire olarak temsil edilir. Antik Yunanistan'da Başak takımyıldızı, babasının ışınlarını kollarında taşıyan ve ilahi adaleti temsil eden annesinin önünde insan adaletini somutlaştıran Zeus ve Themis'in bakire tanrıça kızı Astrea'nın temsiliydi.

Başak Burcu Özellikleri: Başak Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?
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Başak burcunun en belirgin özelliği zekasıdır. Doğruyu yanlışı kolayca ayırt edebilirler. Her şeyi değerlendirir analiz eder. Karar verilecek bir konuda eksisi ve artısını iyice düşünürler. Başak burcu özellikleri arasında en belirgini eleştirel olmaları ve iyi bir analiz yeteneklerinin olmasıdır. Hataları kolay fark eder ve düzeltmeye başlarlar.

Başak Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?

Başak, aklın gezegeni olarak bilinen Merkür tarafından yönetilir. Onları en çok rahatsız eden, içinde bulundukları şartlar ve ruh halleridir. Dürüstlük ve doğruluk onlar için son derece önemlidir. Karışıklıktan kesinlikle hoşlanmazlar. Ayakları üzerinde sağlıklı bir duruşa sahiptirler. Bunun nedeni toprak elementine bağlı olmalarıdır. Takımyıldızlar arasında en güvenilir ve barışçıl insanlardır. Peki, Başak burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir?

  • Mükemmeliyetçidir
  • Titizdir
  • Çok çalışkandır
  • Üretmeyi ve planlamayı sever
  • Sağduyuludur
  • Disiplinlidir
  • Eleştireldir
  • Dürüst ve sadıktır

Başak burcu alacağı kararlarda doğru adımlar atar ve tereddütsüz uygular. Çabuk karar verirler. En ufak bir hatayı anlarlar ve onu çözmeye çalışırlar. Bu onların kendilerini ve başkalarını aşırı derecede eleştirmesine neden olabilir.

Başak Burcu Aşk Hayatı

Başaklar burçlarının aşk hayatı iki farklı aşamadan oluşur. Hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi soğuk ve ilgisiz bir görüntü gösterirler. Bunun ana nedeni duyguları incinmesin diye oluşturdukları zırhtır. İlişkide en ufak detaylardan büyük oranda etkilenir. Başak burcu aşk hayatı masumdur. Utangaç ve biraz içine kapanık olmalarına rağmen eşlerini her zaman memnun etmeye ve şımartmaya hazır kişilerdir. Güvenlerini kazanmayı başarırsanız sizi el üstünde tutar. Özel hayatlarında ise temiz ve hoş yerleri tercih ederler ve hayatındaki kişileri mutlu etmek için hiçbir imkândan kaçınmazlar. Birlikteliklerini sağlamlaştıracak küçük ayrıntılarla dolu, uzun vadeli, istikrarlı bir ilişki ararlar.

Başak Burcu Kadını Özellikleri

Güçlü, kararlı ve tutkulu ve çoğu zaman alaycı olsa da harika bir mizah anlayışı vardır. Başak burcu kadını özellikleri özellikle bu kişiler, hassas ve şefkatli insanlardır. Ancak bu doğrultuda karşılarındaki kişiye gereken ilgiyi göstermezler. Herhangi bir durumda yara almak istemezler. Tüm zayıflıklarını örtmek için büyük çaba gösterirler ve bunu açık hale getirmekten hoşlanmazlar. Bu nedenle, kendinden şüphe duyan bir karaktere sahiptirler. Başaklar, her zaman geçmişteki hatalarını düzeltmeye çalışan insanlardır.

Başak Burcu Taşı

Başak burcunun taşı, genellikle akik olarak bilinir. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür, akıl, mantık ve analiz ile ilişkilendirilir ve akik taşı da bu özellikleri taşır. Akik taşı, bedenin enerji merkezlerini dengelemeye ve kötü enerjileri uzaklaştırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca stresi azaltmaya, zihni netleştirmeye ve odaklanmayı artırmaya yardımcı olabilir. Başak burcundaki kişilerin genellikle analitik düşünceye sahip olduğu için, akik taşı onların doğal özelliklerini desteklemeye yardımcı olabilir. Başak burcu taşı başak burcuyla ilişkilendirilen en yaygın taşlar arasında ametist, pembe kuvars, Rodonit ve Rodokrosit bulunur. Ametist sezgileri ve maneviyatı güçlendirmeye yardımcı olan bir taşken, pembe kuvars koşulsuz sevgiyi ve iç huzuru teşvik eder. Rodonit taşı utangaçlığı yenerek özgüvene yardımcı olan bir taşken, Rodokrosit stres ve endişelerden kaçınmaya ve daha dingin yaşamaya yardımcı olur.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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