Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Boğaç Aksoy: Mayıs ayında düğün var

        Boğaç Aksoy: Mayıs ayında düğün var

        Ekim ayında Yaşam Ezgi Yaşar ile nişanlanan oyuncu Boğaç Aksoy, 2026'da evleneceklerini açıkladı; "Her şey çok güzel. Mayıs ayında düşünüyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 08:58 Güncelleme: 16.12.2025 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mayıs ayında düğün var"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Boğaç Aksoy, nişanlısı Yaşam Ezgi Yaşar, objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boğaç Aksoy, 2026'da evleneceğini açıkladı.

        "HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

        Boğaç Aksoy, "Nişanlandık, her şey çok güzel. Mayıs ayında düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        "ONA SÜRPRİZ YAPARKEN BANA SÜRPRİZ OLDU"

        REKLAM

        Evlilik teklifini anlatan Yaşam Ezgi Yaşar ise "Sürpriz oldu. Kendisine doğum günü için pasta hazırladım. Üfledi, 'Dilek tut' dedim evlilik teklifi yaptı. Ona sürpriz yaparken asıl sürpriz bana oldu" açıklamasını yaptı.

        Snob Magazin'in yeni yıl partisine katılanlar arasında Emre Altuğ, Coşkun Sabah, Aslıhan Karalar, Özlem Yıldız ve Galatarasay'ın teknik direktörü Okan Buruk da vardı.

        Emre Altuğ: Her konserimizi ayrı ayrı tasarlıyoruz. Her çıkacağımız yeri düşünerek hazırlıyoruz içeriği, repertuvarı ve ışıkları... Karşılığını buluyor olması çok hoş. 'Bir Pop Masalı' ayrı aylarca emek harcadık, beğenilmiş olması beni mutlu ediyor.

        Coşkun Sabah: Yapay zekâ mesleğimize göz dikiyor, beste yapıyor. Aynı zamanda kayıt stüdyomuz var, müzik sektörünün tam içindeyim. Biz bir albümü 6 - 7 ayda hazırlıyoruz, yapay zekâda 10 dakikada bitiriyor. Hem aranjörler hem de stüdyo sahipleri çıkmazda. Önümüzdeki günlerde her şeye gebeyiz. Sektör şu an allak bullak.

        Aslıhan Karalar: 2026 benim yılım olsun. Güzel gelişmeler var. Yeni işler var. 2026 için heyecanlıyım. Bir program konusu var, detay veremiyorum. Tempolu 2026 beni bekliyor.

        Özlem Yıldız: 2025'i hiç sevmedim. Hayatımda güzel şeyler olmadı. 2026'da daha güzel şeyler bekliyorum.

        Okan Buruk: İnşallah yeni yıl ülkemiz ve Türk futbolu için güzel bir yıl olsun. Bireysel olarak herkesin dualarının ve dileklerinin kabul olduğu bir yıl olsun. Türk futbolunda önemli şeylerden biri hem ülkemizde hem Avrupa'da başarılı olmak. Önümüzdeki sene için en büyük dileğimiz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Şampiyonluk çok önemli... Özellikle Galatasaray gibi bir takımın ve bizlerin yoğun çalışması gerekiyor. Bu bizi zaman zaman mental ve fizik olarak yoruyor. Futbol böyle bir sektör. Dünyadaki futbol adamları ve futbolcular ağır şartlarda altında çalışıyor. Güzel yanları ve zorlukları var. Başarı geldikçe zorlukları umursamıyorsunuz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Boğaç Aksoy
        #Yaşam Ezgi Yaşar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!