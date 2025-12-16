Boğaç Aksoy: Mayıs ayında düğün var
Ekim ayında Yaşam Ezgi Yaşar ile nişanlanan oyuncu Boğaç Aksoy, 2026'da evleneceklerini açıkladı; "Her şey çok güzel. Mayıs ayında düşünüyoruz"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Boğaç Aksoy, nişanlısı Yaşam Ezgi Yaşar, objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boğaç Aksoy, 2026'da evleneceğini açıkladı.
"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"
Boğaç Aksoy, "Nişanlandık, her şey çok güzel. Mayıs ayında düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"ONA SÜRPRİZ YAPARKEN BANA SÜRPRİZ OLDU"
Evlilik teklifini anlatan Yaşam Ezgi Yaşar ise "Sürpriz oldu. Kendisine doğum günü için pasta hazırladım. Üfledi, 'Dilek tut' dedim evlilik teklifi yaptı. Ona sürpriz yaparken asıl sürpriz bana oldu" açıklamasını yaptı.
Snob Magazin'in yeni yıl partisine katılanlar arasında Emre Altuğ, Coşkun Sabah, Aslıhan Karalar, Özlem Yıldız ve Galatarasay'ın teknik direktörü Okan Buruk da vardı.
Emre Altuğ: Her konserimizi ayrı ayrı tasarlıyoruz. Her çıkacağımız yeri düşünerek hazırlıyoruz içeriği, repertuvarı ve ışıkları... Karşılığını buluyor olması çok hoş. 'Bir Pop Masalı' ayrı aylarca emek harcadık, beğenilmiş olması beni mutlu ediyor.
Coşkun Sabah: Yapay zekâ mesleğimize göz dikiyor, beste yapıyor. Aynı zamanda kayıt stüdyomuz var, müzik sektörünün tam içindeyim. Biz bir albümü 6 - 7 ayda hazırlıyoruz, yapay zekâda 10 dakikada bitiriyor. Hem aranjörler hem de stüdyo sahipleri çıkmazda. Önümüzdeki günlerde her şeye gebeyiz. Sektör şu an allak bullak.
Aslıhan Karalar: 2026 benim yılım olsun. Güzel gelişmeler var. Yeni işler var. 2026 için heyecanlıyım. Bir program konusu var, detay veremiyorum. Tempolu 2026 beni bekliyor.
Özlem Yıldız: 2025'i hiç sevmedim. Hayatımda güzel şeyler olmadı. 2026'da daha güzel şeyler bekliyorum.
Okan Buruk: İnşallah yeni yıl ülkemiz ve Türk futbolu için güzel bir yıl olsun. Bireysel olarak herkesin dualarının ve dileklerinin kabul olduğu bir yıl olsun. Türk futbolunda önemli şeylerden biri hem ülkemizde hem Avrupa'da başarılı olmak. Önümüzdeki sene için en büyük dileğimiz Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Şampiyonluk çok önemli... Özellikle Galatasaray gibi bir takımın ve bizlerin yoğun çalışması gerekiyor. Bu bizi zaman zaman mental ve fizik olarak yoruyor. Futbol böyle bir sektör. Dünyadaki futbol adamları ve futbolcular ağır şartlarda altında çalışıyor. Güzel yanları ve zorlukları var. Başarı geldikçe zorlukları umursamıyorsunuz.