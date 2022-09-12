Boğaz Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Boğaz Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Mevsim geçişlerinde, gribal enfeksiyonlarda ve soğuk algınlığında hastalık başlamadan kendini belli eden boğaz kaşıntısı genellikle bu hastalıkların habercisi olarak görülmektedir. Ancak bazen bakteri ve enfeksiyonlar yüzünden de boğazda kaşıntı oluşabilir. Eğer geçmeyen boğaz kaşıntısı sorununuz varsa mutlaka bir doktorla görüşmelisiniz.

Uzun sürmeyen boğaz kaşıntısı genellikle farklı bir durumun habercisidir. Örneğin gribal enfeksiyonlar ve alerjik hastalıklar çoğunlukla boğaz kaşıntısıyla başlamaktadır. Bazen kimyasal ürünlerin solunması da boğazda kaşıntıya yol açabilir. Fakat bu nadir görülen bir durumdur. Boğaz kaşıntısı aslında ciddi bir durum değildir ve birkaç günde ya kendiliğinden geçer ya da yerini gribal hastalıklara bırakır. Bu süreçte boğazın nemlendirilmesi kaşıntıyı hafifletir.

Boğazda kaşıntı olması genellikle o bölgede bir enfeksiyon habercisidir. Ihlamur ve adaçayı gibi bitki çayları bu durumu hafifletebilir. Ancak bazen kaşıntı kötüleşir ve yerini öksürüğe bırakır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Hastalık ilerlemeden tedavi edildiğinde sonraki etaplar daha kolay atlatılmaktadır. Bu içeriğimizde boğaz kaşıntısı neden olur, nasıl geçer? Boğaz kaşıntısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte boğaz kaşıntısı ile ilgili tüm merak edilenler…

Boğaz Kaşıntısı Neden Olur?

Boğaz kaşıntısı ortaya çıktığında oldukça rahatsız edici olmaktadır. Peki boğaz kaşıntısı neden olur? Boğaz kaşıntısının her zaman kesin bir sebebi bulunmamaktadır. Çünkü pek çok sebepten dolayı boğazda kaşıntı oluşabilmektedir. Kaşıntısının temel sebebinin genellikle boğazda oluşan enfeksiyonlar olduğu düşünülmektedir. Fakat kirli havaya ya da kimyasallara maruz kalmak da boğazda kaşıntısının oluşmasına yol açabilir. Boğaz kaşıntısı çok fazla kişide görülen yaygın bir rahatsızlıktır. Boğazda oluşan kaşıntının öne çıkan nedenleri şu şekildedir;

Havada oluşan kirliliğin teneffüs edilmesi,

Uzun süreli alerjiler,

Boğaz enfeksiyonu, bakterisi ya da mantarı da kaşıntıya yol açabilir,

Bronşitin kronik versiyonu kaşıntıya yol açar,

Sigara ve alkol kullanmak,

Boğazda oluşan iltihaplar önce kaşıntıyla kendisini belli eder,

Fazla konuşmak ve boğazın yorulması ya da tahrişi,

Havaların soğuması sonucunda boğazın fazla soğuk havaya maruz kalması ya da gribal enfeksiyonlar.

Boğaz Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Boğaz kaşıntısı nasıl geçer? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Ancak öncelikle kaşıntının kesin sebebi bulunmalıdır. Çünkü boğaz kaşıntısının pek çok sebebi vardır. Ardından uygulanacak tedavi yöntemiyle boğaz kaşıntısından kurtulmak mümkündür.

Boğaz Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Boğaz kaşıntısına ne iyi gelir? Diye merak edenler için sıraladık;

Tuzlu suyla yapılan gargara boğaz kaşıntısını hafifletmektedir. Her gün iki defa sabah akşam bu gargarayı yapabilirsiniz.

Ilık süte bal ekleyip içmek boğaz kaşıntısına iyi gelir. Gece yatmadan bunu tüketebilirsiniz.

Boğaz kuruluğu da kaşıntıya neden olabileceğinden suyun bol içilmesi boğazı rahatlatarak kaşıntının geçmesini sağlayacaktır.

Ilık bitki çayları özellikle ıhlamur, adaçayı ve papatya boğaz kaşıntısının geçmesine yardımcı olur. Ancak bitki çaylarının ılık içilmesi tavsiye edilmektedir. İçine bal ve limon da ekleyerek etkisini arttırabilirsiniz.

Boğaz Kaşıntısı Öksürüğe Neden Olur mu?

Boğaz kaşıntısı öksürüğe neden olur mu? Sorusu çok fazla sorulmaktadır. Özellikle boğaz kaşıntısı öksürük öncesi oluşan bir durumdur ve genellikle öksürüğe neden olur.

Boğaz Kaşıntısı Hangi Hastalığın Belirtisi?

Boğaz kaşıntısı çoğunlukla hastalık habercisi olarak görüldüğünden boğaz kaşıntısı hangi hastalığın belirtisi diye merak edilmektedir. Boğaz enfeksiyonu belirtisi olabilen boğaz kaşıntısı alerji, bronşit, gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlığının da belirtisi olabilir. Bunu kesin olarak anlayabilmek için uzman bir doktorla görüşmeniz faydalı olacaktır.