Her yaştan kişide görülen boğaz kaşıntısı hastalığın belirginleşmesiyle yerini acıma ya da ağrıya bırakabilir. Ancak birkaç gün devam eden boğaz kaşıntısı ciddi anlamda rahatsız edicidir. Boğaz kaşındığında hemen bal, limon ve karabiberi karıştırıp içerseniz hem boğaz kaşıntınız geçecektir hem de hastalığınızı önleyebileceksiniz. Fakat bu hafif durumlar için geçerlidir. Eğer daha ağır seviyede bir enfeksiyonunuz varsa mutlaka uzman bir doktorla görüşmeniz gerekebilir.

Çok fazla kişinin mevsim değişiklikleriyle beraber yaşadığı boğaz kaşıntısı oldukça rahatsız edici bir durum olduğundan herkes kısa zamanda kurtulmak istemektedir. Boğaz kaşıntısı her yaştan kişide ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Genelde boğaz enfeksiyonu nedeniyle görülen boğaz kaşıntısı gribal enfeksiyonların da habercisi olarak görülmektedir. Boğaz kaşıntısının geçmesi için evinizde uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler vardır.

Bunların bitki kökenli ve doğal yöntemlerdir. Bunun dışında bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi bu tarz hastalıkların daha hafif geçmesine yardımcı olmaktadır. ıhlamur, adaçayı, nane, okaliptüs, limon, portakal gibi şeyler boğaz kaşıntısına iyi gelmektedir. Bunların dışında gargara yapmak da boğaz kaşıntısı için birebirdir. Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tuzlu su gargarasını günde 2 defa yaptığınızda kısa sürede boğaz kaşıntısının geçtiğini göreceksiniz.

Ayrıca bu gargara boğazı temizleyerek enfeksiyonun ilerlemesini de engellemektedir. Fakat bunlar geçici çözümler olabilir. Genel olarak kendinizi kötü hissettiğinizde ve hastalık ilerlediğinden vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmenizde fayda vardır. Bu içeriğimizde boğaz kaşıntısına doğal çözüm önerileri: evde boğaz kaşıntısına iyi gelen şeyler, bitki çayları ve besinler hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte boğaz kaşıntısına doğal çözümler hakkında tüm merak edilenler…

Boğaz Kaşıntısı Evde Nasıl Geçer?

Boğaz kaşıntısı çok fazla kişinin yaşadığı bir durumdur. Ancak bunu evinizde uyguladığınız yöntemlerle geçirmeniz mümkündür. Peki boğaz kaşıntısı evde nasıl geçer? Öncelikle tuzlu suyla yapılan gargara çok faydalı olacaktır. Bal, limon ve karabiber karışımı da boğaz kaşıntısını geçirir. Direkt limonlu ılık su da içebilirsiniz. Elma sirkesinin içine bal, limon ve ılık su karıştırarak da içebilirsiniz. Genel olarak sıvı alımını arttırmanız boğazın kurumasını engelleyecektir. Ilık sütün içine zerdeçal ekleyerek de yine boğaz kaşıntısı için tüketebilirsiniz. Alkol ve sigara tüketimini de bırakırsanız boğaz kaşıntınız kısa sürede geçecektir.

Boğaz Kaşıntısına İyi Gelen Şeyler

Boğaz kaşıntısına iyi gelen şeyler arasında; ıhlamur, adaçayı, bal, limon, karabiber, zerdeçal, süt, elma sirkesi öne çıkmaktadır. Bunları farklı zamanlarda çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz. Boğaz kaşıntısı için en basit çözümlerden biri de tuzlu suyla yapılan gargaradır. Boğazınızdaki kaşıntı geçene kadar bunları deneyebilirsiniz.

Boğaz Kaşıntısına İyi Gelen Bitki Çayları

Boğaz kaşıntısına iyi gelen bitki çayları arasında ıhlamur, adaçayı, nane, okaliptüs ve zencefil başta gelmektedir. Bunları demleyerek ılık bir şekilde tüketebilirsiniz. Bitki çaylarına bal ve limon ekleyerek boğaza olan etkisini arttırabilirsiniz. Genel olarak bitki çaylarının kaynatılması faydasını azaltacağı için bitkileri normal çay gibi demlemeniz daha uygun olacaktır.

Boğaz Kaşıntısına İyi Gelen Besinler

Boğaz kaşıntısına iyi gelen besinler denildiğinde ilk sırada bal gelmektedir. Bal ve limon boğaz kaşıntısı için temel besinlerdir. Bunları ayrı ya da birlikte boğaz kaşıntısı için tüketebilirsiniz. Bunların dışında elma sirkesi de boğaz için oldukça faydalıdır.

Boğaz Kaşıntısına İyi Gelen Bitkisel Yollar

Boğaz kaşıntısına iyi gelen bitkisel yollar arasında ılık bitki çayları içmek ilk sırada gelmektedir. Bunların içine bal ve limonda ekleyerek etkisini arttırabilirsiniz. Ihlamur, adaçayı ve zencefil boğaz kaşıntısına en fazla iyi gelen bitkilerdir.